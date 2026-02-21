Actualité
Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN

Pollution : une qualité de l’air toujours moyenne ce samedi à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • La météo plus calme attendue ce samedi 21 février permet de maintenir une qualité de l’air moyenne à Lyon et dans la métropole. 

    On respire une nouvelle fois plutôt bien ce samedi 21 février à Lyon et dans son agglomération. L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique en effet que les indices sont "moyens" à "bons" aujourd’hui. 

    L’observatoire indique : "Une météo plus calme, accompagnée d’éclaircies, est attendue. Le vent, bien que plus faible, poursuivra son action de dispersion des polluants"

    Rhône : une fillette de 5 ans appelle les pompiers et sauve sa mère victime d’un arrêt cardiaque

