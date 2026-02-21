Pollution : une qualité de l’air toujours moyenne ce samedi à Lyon 

La météo plus calme attendue ce samedi 21 février permet de maintenir une qualité de l’air moyenne à Lyon et dans la métropole.

On respire une nouvelle fois plutôt bien ce samedi 21 février à Lyon et dans son agglomération. L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique en effet que les indices sont "moyens" à "bons" aujourd’hui.

L’observatoire indique : "Une météo plus calme, accompagnée d’éclaircies, est attendue. Le vent, bien que plus faible, poursuivra son action de dispersion des polluants".