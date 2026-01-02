Doucet et Bernard sauvés par la fin des travaux à Lyon ?

Distancés dans les sondages, les écologistes lyonnais espèrent que la fin des travaux, quelques semaines avant les élections, tournera la page d’une année 2025 pénible pour eux et les Lyonnais qui ont vécu au rythme des engins de chantier.

Les bonnes nouvelles se font rares pour Grégory Doucet et Bruno Bernard en cette fin d’année 2025. Elle avait commencé avec des certitudes et la perspective d’un duel assez classique avec Pierre Oliver à la Ville et Véronique Sarselli ou Gilles Gascon à la Métropole. La tempête Aulas a sérieusement compliqué leurs plans et leurs chances de réélection. L’ancien président de l’OL est monté en température sur les réseaux sociaux en pestant contre les travaux et leurs conséquences sur le temps de trajet dans l’agglomération. Un problème qu’avaient identifié les écologistes sans penser en payer un tel prix. Fin 2024, Bruno Bernard avait réuni les différents opérateurs pour leur demander d’accélérer et surtout de tenir les délais afin que la ville retrouve un visage normal un trimestre avant les élections. Contraint par la baisse des dotations de l’État et une colère qui grondait face à ce “pic de travaux”, le président de la Métropole avait décidé de reporter une vingtaine d’interventions prévues, principalement des Voies lyonnaises. Le lancement des travaux sur le projet de réaménagement de la rive droite débutera ainsi au printemps, une fois les échéances électorales passées.