Les HCL recherchent des volontaires de 80 ans et plus pour une étude sur les infections respiratoires

L’hôpital de Charpennes est à la recherche de volontaires de 80 ans et plus afin de réaliser une étude sur les infections respiratoires.

Dans le cadre de l’étude REFIPA, menée par les Hospices Civils de Lyon (HCL), sur la réponse immunitaire aux infections virales respiratoires chez les patients âgés hospitalisés en gériatrie, l’hôpital de Charpennes, le docteur Antoine Garnier-Crussard et son équipe sont à la recherche de volontaires de 80 ans et plus.

Pour participer, les volontaires ne doivent pas présenter d’infection respiratoire, mais résider dans l’agglomération lyonnaise "afin de constituer une cohorte de référence". La participation à cette étude prévoit une rémunération de 30 euros, ainsi que le remboursement des frais de transport à hauteur de 50 euros maximum.

"Votre participation contribuera à améliorer le diagnostic et la prise en charge des infections chez cette population à risque. Elle consistera principalement en un prélèvement sanguin et un écouvillonnage nasopharyngé", indiquent les HCL dans un communiqué.

