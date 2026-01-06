Actualité
cédric van styvendael
Le maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael.

Municipales 2026 : à Villeurbanne, le parti radical de gauche rejoint Cédric Van Styvendael

  • par Loane Carpano

    • A Villeurbanne, le PRG 69 (parti radical de gauche) a annoncé rejoindre l'union de gauche dirigée par le maire sortant Cédric Van Styvendael (PS) pour les élections municipales 2026.

    Un nouveau parti de gauche rejoint la liste du maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, candidat à sa réélection. Après les écologistes, les communistes et les membres de Place publique, c'est au tour de la liste PRG 69 (parti radical de gauche) de rejoindre l'union de la gauche représentée par le candidat socialiste.

    Le PRG 69 "soutient" le maire sortant

    "Dans un contexte où les extrêmes s’affirment hélas de plus en plus, elle estime que Cédric Van Styvendael est le plus à même d’apporter aux Villeurbannais l’ensemble des services publics qu’ils sont en droit d’attendre d’une municipalité de gauche", déclare le parti dans un communiqué transmis à la presse ce mardi 6 janvier.

    "Dans cette campagne, le PRG 69 sera donc naturellement présent, en soutien de Cédric Van Styvendael, ainsi, bien sûr, que de Reynald Giacalone, Conseiller régional PRG, qui portera ses couleurs", déclare Jean-François Auzal, président du PRG 69. A gauche, la France Insoumise continue donc de faire cavalier seul avec son candidat, actuel adjoint au maire sortant, Mathieu Garabedian.

    Lire aussi : Villeurbanne : Cédric Van Styvendael investi par le PS pour les municipales de 2026

