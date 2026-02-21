Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : la circulation a repris sur la RD16E2, au niveau du pont d’Azergues

  • par la rédaction

    • Mercredi 18 février, le portique endommagé du pont d’Azergues a été enlevé. La circulation a pu reprendre sur la RD16E2, entre les communes de Marcilly et Chazay d’Azergues (Rhône).

    Endommagé le 6 février dernier, le portique situé sur le pont d’Azergues a finalement été enlevé mercredi 18 février, annonce le Département du Rhône. La circulation sur la RD16E2, entre les communes de Marcilly et Chazay d’Azergues, a finalement pu reprendre.

    La réparation et la remise en place du portique seront réalisées d’ici un mois, indique encore la collectivité, qui précise par ailleurs que la circulation devra être interrompue deux jours consécutifs : le premier pour la réalisation de massif béton et le second pour la mise en place du portique.

    Une amende de 1 500 euros peut être encourue

    Pour rappel, un système de vidéosurveillance a été installé à l’été 2024 pour éviter toute dégradation du portique et un procès-verbal est dressé à chaque incident par le Département pour obtenir les remboursements de dégâts auprès de l’usager concerné.

    "Une contravention de 5e classe relative au non-respect du maximum de la charge autorisée et des mesures prescrites pour la protection et l’emprunt du pont peut également être dressée par la gendarmerie. L’amende encourue est de 1 500 euros maximum (3 000 euros maximum en cas de récidive)", conclut la collectivité.

    En direct. Hommage à Quentin : "Nous prions pour que la justice soit rendue"

