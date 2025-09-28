Actualité
Vélos / Inauguration 1km Voies Lyonnaises
Lyon à l’heure du défi  de la régulation des cyclistes

  • par Paul Terra

    • Le développement massif du vélo, avec des cyclistes pas toujours respectueux des piétons et autres usagers, commence à poser la question de la régulation d’un mode de déplacement souvent anarchique.

    Les compteurs s’affolent sur les pistes cyclables de la métropole de Lyon. La pratique du vélo continue de se développer et l’arrivée des Vélo’v électriques a appliqué un coefficient multiplicateur. Il n’aura fallu que deux mois aux bicyclettes avec aide au pédalage pour atteindre le cap du million de trajets effectués. Le service de location de vélo de courte durée de JCDecaux a passé pour la première fois la barre des 100 000 abonnés. Aux heures de pointe le matin et le soir, des bouchons se forment désormais sur certains carrefours des tronçons de Voies lyonnaises déjà livrés. Les conflits d’usage étaient déjà légion avec les autres usagers de la route – piétons, automobilistes –, ils commencent même à intervenir entre usagers de la petite reine. “Je fais du vélo depuis cinq ans dans Lyon et le comportement de certains cyclistes devient dangereux. Il y a ceux qui téléphonent, ceux qui roulent au milieu, ceux qui tournent sans prévenir et ceux qui roulent à toute vitesse. C’est de pire en pire”, glisse Julien qui effectue 10 kilomètres chaque jour pour se rendre à son travail. “Nous avons atteint une masse critique d’usagers du vélo à Lyon qui pose la problématique de la cohabitation avec les autres modes de déplacement. À vélo, il y a des règles mais si vous savez que vous ne craignez rien en les enfreignant, vous les transgressez facilement. Les voitures sont contrôlées et pénalisées mais à côté, elles voient les cyclistes qui ne respectent pas le Code de la route. Cela peut créer un sentiment d’iniquité et l’agressivité des automobilistes monte”, relève Christophe Quiniou, maire LR de Meyzieu et monsieur vélo de la droite lyonnaise.

    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    Article payant Bruno Bernard : “Le modèle lyonnais fonctionne toujours aussi bien”
    Lyon soleil
    Du soleil attendu ce dimanche 08:30
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    Article payant Bruno Bernard : “Le modèle lyonnais fonctionne toujours aussi bien” 08:30
    Neuville-sur-Saône est accessible par la gare TER d’Albigny de l’autre côté de la Saône. De là, il faut compter seulement 11 minutes pour arriver à la gare de la Part-Dieu
    Article payant Dans le Val de Saône, la droite s’unit pour faire barrage aux écologistes 08:03
    Article payant Quelles (autres) solutions pour faire sauter le bouchon de Fourvière ? 07:45
    Article payant Les écologistes veulent-ils vraiment faire sauter le bouchon de Fourvière ? 07:30
    Sorj Chalandon
    “Faire la paix, c’est s’asseoir avec le salaud en face” 07:00
    Université : Lyon 2 est mort ce soir ? 27/09/25
    Le lac Léman est la plus grande réserve d’eau douce d’Europe. Le président Emmanuel Macron a programmé une visite en Suisse en novembre. Annoncera-t-il une nouvelle gouvernance pour le lac léman si stratégique ? © Chiem Seherin / Pixabay
    Des substances chimiques contaminent le lac Léman, mais l'eau reste buvable 27/09/25
    métro TCL
    Ivre, un homme tente de jeter un passager sur les rails du métro à Lyon 27/09/25
    Le festival Agir à Lyon, dédié à l'écologie, revient ce dimanche 27/09/25
    pompier camion faits-divers
    Près de Lyon, deux personnes âgées fauchées par un camion 27/09/25
    Saison culturelle à Vénissieux : des récits et des images 27/09/25
