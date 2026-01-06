Actualité
Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy attendu en dédicace à Lyon sous haute sécurité

    • Nicolas Sarkozy fera étape à Lyon ce jeudi pour rencontrer ses lecteurs. Une séance de dédicaces très encadrée, organisée à la Fnac Bellecour, autour de son dernier ouvrage.

    Après plusieurs dates en France, Nicolas Sarkozy sera à Lyon ce jeudi 8 janvier 2026. L’ex-chef de l’État est attendu à partir de 15 heures à la Fnac Bellecour, rue de la République, pour une séance de dédicaces de son livre Le journal d’un prisonnier, publié chez Fayard. Pendant deux heures, il signera cet ouvrage dans lequel il revient sur ses semaines de détention à la prison de la Santé, un récit qui rencontre un large succès en librairie depuis sa sortie en décembre.

    Compte tenu du contexte judiciaire et de la notoriété de l’auteur, l’événement se déroulera sous un dispositif de sécurité renforcé. L’accès sera strictement réservé aux personnes inscrites au préalable. À l’entrée, les participants devront présenter une pièce d’identité ainsi que le mail de confirmation transmis par l’enseigne. Le livre devra également être présenté ou acheté sur place.

    La Fnac précise par ailleurs que les selfies et les objets personnels à faire signer seront interdits. Seul l’ouvrage de Nicolas Sarkozy pourra être dédicacé, afin d’assurer le bon déroulement de cette rencontre très encadrée.

    Hôtel de ville Lyon voeux Doucet
    Voeux de Grégory Doucet : "comme un discours d'adieu"

    Laisser un commentaire

