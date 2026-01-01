Actualité
Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon et Sandrine Runel, députée socialiste de Lyon. (@NC)
Les Verts lyonnais ont-ils peur d’être encore écolos ?

  • par Paul Terra

    • Les écologistes lyonnais changent de cap pour 2026 : moins d’écologie, plus de social. Une stratégie assumée qui peut aussi se lire comme l'aveu d'un malaise.

    Les écologistes lyonnais ont changé de logiciel d’une campagne municipale à l’autre. En 2026, ils ont intégré que l’environnement n’était plus un thème porteur et dans les premiers axes de campagne livrés par le binôme Doucet-Bernard, l’aggiornamento saute aux yeux. Le maire sortant de Lyon a déjà dévoilé une dizaine de mesures nouvelles et aucune ne relève du champ de l’écologie. Une annonce pourrait même être qualifiée de pro-bagnole : offrir dix tickets de stationnement journalier gratuit sur une année pour les familles qui viennent rendre visite à des Lyonnais.

