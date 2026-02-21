Actualité
Marche pour Quentin Deranque : "Je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l’ultra-droite", assure Grégory Doucet

  • par Clémence Margall
    • En marge de la marche en hommage à Quentin Deranque, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a assuré que "toute récupération politique de la mort de Quentin Deranque relevait de l’indécence".

    Alors qu’il demandait l’interdiction de la marche en hommage à Quentin qui se déroule actuellement à Lyon, craignant un "risque réel de débordements violents", le maire de Lyon, Grégory Doucet, prévient qu’il s’agit d’un "jour de très grande vigilance".

    Face à quelques journalistes, le maire de Lyon a une nouvelle fois affirmé sa volonté que Lyon ne devienne pas "la capitale de l’ultra-droite, à aucun moment", rapportent nos confrères du Parisien. Il a notamment rappelé que Lyon est "la capitale de Jean Moulin, c’est d’abord la capitale de la Résistance". Argument par ailleurs mis en avant après que l’édile a refusé d’afficher le portrait de Quentin Deranque sur la façade de l’Hôtel de Ville.

    "De ce fait, pour ma part, j’ai considéré que toute récupération politique de la mort de Quentin Deranque relevait de l’indécence. Comme de placer le portrait de Quentin Deranque sur la façade de la Région", a-t-il ajouté. Pour rappel, le portrait du jeune militant national a été aperçu ce samedi matin sur l’Hôtel de Région.

