Le maire de Lyon Grégory Doucet remet une médaille à un agent de police municipale (@NB)
La sécurité au cœur des préoccupations des Lyonnais pour les Municipales 2026

  • par Paul Terra

    • La sécurité apparaît comme la priorité des Lyonnais que nous avons sondés à quelques mois des élections municipales. Une attente aussi identifiée, tardivement, par les écologistes.

    En 2020, les écologistes avaient mené campagne avec un vent porteur. Les marches pour le climat mobilisaient des milliers de citoyens. Le soufflé environnemental est depuis retombé et notre sondage indique des attentes des Lyonnais plaçant les écologistes sur un terrain moins fertile pour eux. 52 % de notre panel assure que la sécurité sera un enjeu déterminant, la lutte contre le trafic de drogue venant tout de suite après (44 %). La position de Grégory Doucet a progressivement évolué au fil du mandat en la matière. Après avoir longtemps assuré que la sécurité n’était pas vraiment une compétence municipale mais relevait davantage de l’État, le maire de Lyon est devenu plus pro-actif à partir de 2023.

    Il a régulièrement salué le travail de sa police municipale, condamné les violences envers les forces de l’ordre ou les faits divers particulièrement graves. Grégory Doucet a progressivement pris la place de son discret adjoint à la sécurité, Mohamed Chihi, qui a presque été désavoué publiquement lorsque l’annonce de sa non reconduction, après les municipales de mars 2026, a été officialisée. Les questionnements originels sur la pertinence de la vidéosurveillance se sont transformés en commande de nouveaux équipements. Le changement de discours du maire de Lyon sur les questions de tranquillité publique ne semble pourtant pas avoir convaincu les Lyonnais.

