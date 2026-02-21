Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : une déviation mise en place sur la RD311 après l’évacuation d’un immeuble à Brindas

  • par la rédaction

    • Suite à l’évacuation d’un immeuble présentant des faiblesses le long de la RD311, une déviation ainsi qu’une circulation en alternat ont été mises en place.

    L’immeuble situé 124 route du Pont Chabrol, sur la commune de Brindas (Rhône) a récemment été évacué en raison d’importantes faiblesses. Ces dernières, qui touchent la façade, entraînent désormais un risque pour les automobilistes empruntant la RD311. Le département du Rhône a donc procédé à la mise en place de déviations pour éviter tout danger potentiel, d’autant que l’axe est fortement emprunté par les poids lourds.

    Les déviations et l’alternat instaurés jusqu’au 1er mai

    Au niveau du carrefour giratoire RD489/311 commune de Craponne, les automobilistes souhaitant se rendre à Brindas devront ainsi continuer sur la RD489 avenue Edouard-Millaud en direction de Vaugrenay, et ce, jusqu’au giratoire RD30/489 route de Bordeaux commune de Grézieu-la-Varenne. Ils devront ensuite emprunter la RD30 en direction de Brindas, jusqu’au giratoire RD30/311.

    En direction de Craponne, les automobilistes devront, au niveau du giratoire 311/30 commune de Brindas, emprunter la RD30 en direction de Grézieu-la-Varenne jusqu’au giratoire RD30/489 route de Bordeaux, puis emprunter la RD489 route de Bordeaux en direction de Craponne.

    Afin que les expertises puissent être réalisées sur le bâtiment et éviter les chutes de matériaux sur la chaussée, une circulation alternée a été mise en place sur la RD311 au niveau de l’immeuble et la vitesse est désormais limitée à 30 km/h. L’alternat sera en vigueur jusqu’au 1er mai prochain, tandis que le stationnement est strictement interdit à l’aplomb du bâtiment. Les piétons doivent quant à eux emprunter le trottoir d’en face.

    Les HCL recherchent des volontaires de 80 ans et plus pour une étude sur les infections respiratoires

    d'heure en heure
