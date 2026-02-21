Actualité
La Saône en crue à Lyon (@CM)

Crues et avalanches : onze départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 

  • par Clémence Margall

    • Onze départements d’Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance jaune pour avalanches et crues ce samedi 21 février. 

    Les deux principales vigilances activées par Météo France restent en vigueur ce samedi 21 février.

    Météo France maintient en effet sa vigilance jaune pour crues dans huit départements d’Auvergne-Rhône-Alpes : le Rhône, l’Ain, la Loire, l’Allier, la Drôme, l’Ardèche, le Puy-de-Dôme et le Cantal. 

    Dans les Alpes, le risque d’avalanches est encore important. De ce fait, la vigilance jaune est maintenue dans l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. 

    Nathalie Perrin Gilbert
    Marche en hommage à Quentin : "Lyon n'est pas un terrain d'expérimentation pour des stratégies de banalisation", tance Nathalie Perrin-Gilbert

    Faire défiler vers le haut