Crues et avalanches : onze départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 

La Saône en crue à Lyon (@CM)

Onze départements d’Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance jaune pour avalanches et crues ce samedi 21 février.

Les deux principales vigilances activées par Météo France restent en vigueur ce samedi 21 février.

Météo France maintient en effet sa vigilance jaune pour crues dans huit départements d’Auvergne-Rhône-Alpes : le Rhône, l’Ain, la Loire, l’Allier, la Drôme, l’Ardèche, le Puy-de-Dôme et le Cantal.

Dans les Alpes, le risque d’avalanches est encore important. De ce fait, la vigilance jaune est maintenue dans l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.