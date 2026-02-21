Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Rhône : une fillette de 5 ans appelle les pompiers et sauve sa mère victime d’un arrêt cardiaque

  • par la rédaction

    • Vendredi soir, une enfant de 5 ans a été en mesure d’appeler les pompiers alors que sa mère était victime d’un arrêt cardiaque à Saint-Romain-en-Gal, dans le Rhône.

    Vendredi 20 février, aux alentours de 20 heures, une fillette de 5 ans a été capable d’appeler les secours après que sa mère, rentrant du travail, a été victime d’un arrêt cardiaque sur la commune de Saint-Romain-en-Gal, dans le Rhône.

    Selon nos confrères du Progrès, les pompiers sont alors rapidement intervenus, permettant de prendre en charge la mère de famille et de la transporter à l’hôpital Lyon-Sud. Elle a finalement pu être réanimée grâce au sang-froid de sa fille.

