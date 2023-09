Julie Nublat-Faure est adjointe au sport de la Ville de Lyon. Elle était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter ce que prépare la Ville à l'occasion de la Coupe du monde de rugby, dont quatre matchs se déroulent à Lyon, et de la venue des All Blacks.

"On a la chance d'avoir ce grand événement dans notre ville et nous avons travaillé depuis déjà quelques années à cet accueil" débute Julie Nublat-Faure avec enthousiasme. Elle annonce également le lancement du "village rugby" place Bellecour à partir du 23 septembre : "Il y aura plein d'animations à la fois plutôt pour les enfants mais aussi pour les adultes, avec des conférences, de la restauration, des food trucks avec le label "fabriqué à Lyon" pour mettre en valeur nos commerçants, et bien sûr, des initiations sportives avec un travail qu'on a fait avec les clubs du territoire de la Ville de Lyon, notamment le LOU Rugby mais aussi les clubs de la métropole".

Retransmission des matchs

Pour la retransmission des matchs après les phases de poules, il faudra aller à Gerland, au Palais des Sport. En cas de finale avec le XV de France, Julie Nublat-Faure annonce que la Ville est en train de discuter avec le LOU pour retransmettre le match dans le Matmut Stadium. "L'équipe de France semble bien partie" se réjouit l'adjointe au sport de la Ville de Lyon.

Comment vont les All Blacks ?

"Je pense que tout se passe très bien pour les All Blacks qui profitent aussi de leur temps de répit pour visiter aussi notre ville. Lyon leur tient vraiment à cœur. Ils sont sensibles à notre patrimoine, à ce que la ville peut proposer. Je crois que vous avez certainement vu une de leurs balades en vélo qui n'a pas laissé insensible les réseaux sociaux. Ils se promènent dans notre ville. On a mis à leur disposition le terrain numéro 10 pour de l'entraînement. On veille à ce qu'ils soient reçus dans les meilleures conditions."

L'élue annonce aussi la date du 4 octobre pour l'entraînement des All Blacks ouvert au public, sur réservation.

Un banc maoris offert aux Lyonnais

Pour remercier la ville de Lyon de son accueil durant les phases de poule de la Coupe du monde, les All Blacks ont également prévu d’offrir un banc créé dans un style maoris aux Lyonnais. Celui devrait être installé au Parc de la Tête d’Or le 27 septembre prochain, lors d’une cérémonie en présence d’enfants de la ville.

Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 Minutes Chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde de rugby qui se déroule en France jusqu'au 28 octobre et qui se déroule en partie à Lyon avec plusieurs matchs à Lyon avec Lyon, ville hôte de la Nouvelle-Zélande des All Blacks.

Pour en parler, nous recevons Julie Nublat-Faure qui est adjointe à la Ville de Lyon, adjointe au sport. Bonjour Julie Nublat-Faure. Merci d'être connectée avec nous aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la Ville de Lyon a préparé pour la Coupe du Monde de rugby ? Qu'est-ce que vous nous avez concocté ?



Alors effectivement on a la chance d'avoir ce grand événement dans notre ville et nous travaillons depuis déjà quelques années à cet accueil. Vous le savez, on a reçu très récemment les All Blacks qui ont pris leur quartier dans notre ville et plus particulièrement à Gerland. Donc on a eu une cérémonie d'accueil qui a lancé les festivités et cette Coupe du Monde. Nous avons bientôt, le 23 septembre, l'inauguration de notre village rugby qui se situera à Place Bellecour, avec plein d'animations, à la fois pour les enfants mais aussi pour les adultes. Il y aura aussi des conférences, il y aura aussi de la restauration, des food trucks, et du coup l'envie aussi de montrer le savoir-faire lyonnais avec le label “fabriqué à Lyon” pour mettre en valeur nos commerces et nos artisans. Et nous aurons, bien sûr, des initiations sportives avec un travail qu'on a fait avec les clubs du territoire de la ville de Lyon, notamment, le LOU Rugby, et puis aussi les clubs de la métropole puisque nous sommes en partenariat avec la Métropole de Lyon.



Ce sera pour tous les âges, est-ce qu'on pourra venir avec des enfants ? Ça reste un lieu fait pour les familles aussi, on est d'accord ?

Tout à fait, il y aura beaucoup d'animation, beaucoup de choses, d'ateliers créatifs aussi proposés aux familles, aux enfants, tout le monde vraiment pourra trouver une animation qui va lui convenir. On va effectivement jouer aussi avec les différentes affiches que nous recevons, les différents pays que nous allons accueillir. Il y aura toute une thématique pour mettre en valeur bien sûr le pays que nous allons accueillir dont les supporters puisque on attend beaucoup de monde dans notre ville sur cet événement.

Après vous allez aussi avoir du pavoisement dans la ville, des affiches, des drapeaux… la ville va vraiment vibrer au son de cette coupe du monde. Et nous aurons également, une fois que le village fermera ses portes, le quartier de Gerland au Palais des Sports qui est un lieu aussi emblématique de notre ville et qui pourra accueillir les retransmissions de notre équipe de France que nous allons suivre, et on espère qu'elle va aller jusqu'au bout de cette compétition.

Des quarts à la finale au Palais des Sports c'est ça ? Quel que soit le résultat d'ailleurs, même si la France n'est pas qualifiée ?

Alors on suivra plutôt la France en fait, et nous aurons aussi un travail avec le LOU Rugby pour, en cas de finale, retransmettre le match dans le Matmut Stadium pour accueillir davantage de Lyonnais et de Lyonnais à cette belle finale qu'on espère.



D'accord, on parle aussi des All Blacks, ils sont à Lyon depuis maintenant quelques semaines. Comment ça se passe ? Vous avez des premiers retours ? est-ce qu'ils sont contents des infrastructures et de l'accueil qu'ils ont reçu dans la ville ? Et est-ce qu'ils ont pu un peu commencer à visiter Lyon ?



Oui, tout à fait, écoutez, je pense que tout se passe très bien pour les All Blacks qui profitent aussi de leurs temps de répit pour pouvoir visiter aussi notre ville. Lyon leur tient vraiment à cœur. Ils sont très sensibles en fait à notre patrimoine, à ce que la ville peut proposer. Je crois que vous avez certainement vu une de leurs balades en vélo qui n'a pas laissé insensibles les réseaux sociaux et les Lyonnais et les Lyonnaises. Donc effectivement, ils se promènent aussi dans notre ville. Je remercie aussi tout le travail qu’ont fait les services de la Direction des Sports et la ville de Lyon pour les accueillir dans les équipements, évidemment dans la performance sportive. On a évidemment mis à disposition un terrain, le numéro 10 à Gerland, et donc nos jardiniers l'ont soigné pour qu'il soit vraiment au mieux après chaque entraînement. Le LOU Rugby aussi travaille avec nous pour pouvoir continuer cet accueil et notamment proposer une salle des infrastructures pour la musculation. On a mis aussi à disposition le Petit Palais des Sports pour qu'ils puissent, en cas de mauvais temps, pouvoir s'abriter et continuer leur entraînement. On veille à ce qu'ils soient vraiment reçus dans les meilleures conditions et puis ils profitent aussi bien sûr de leur séjour à Lyon pour découvrir notre ville.

J'ai aussi une question sur l'entraînement puisque vous en parlez. On sait qu'il y aura probablement un entraînement qui sera ouvert au public, aux Lyonnais qui pourront voir ces grands joueurs de rugby et une équipe mythique. Est-ce qu'on en sait déjà un petit peu plus sur la date ? Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé à Lyon. Est-ce qu'il y en a une qui pourrait se dessiner ?

Oui, tout à fait. C'est en train vraiment de se dessiner. Ce sera donc le 4 octobre. Il y aura donc cet entraînement ouvert au public. On a à cœur effectivement de pouvoir travailler avec nos rugby pour accueillir le maximum de public possible. On travaille beaucoup avec les écoles et les scolaires. Donc on a vraiment envie que beaucoup de jeunes puissent venir voir cette initiation, en tous les cas cette découverte des All Blacks sur le Matmut Stadium. Donc ça sera le 4 octobre et puis il y aura aussi d'autres surprises qui vont jalonner leur séjour évidemment à Lyon. Je voulais aussi rajouter que les matchs vont bientôt commencer. Ça sera le 24 septembre prochain pour le premier qui se déroulera au Groupama Stadium. Et donc nous avons aussi travaillé sur une billetterie sociale. Il y a à peu près 1700 places qui ont été achetées par la ville de Lyon pour pouvoir justement bénéficier aux structures solidaires, aux associations, aux scolaires.



Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Julie Nublat-Faure pour nous avoir présenté cet événement et effectivement cette ouverture sociale aussi. Donc un événement populaire pour tout le monde. Merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pourrez retrouver plus de détails sur le rugby à Lyon sur lyoncapital.fr. À très bientôt.