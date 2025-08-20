Dans un camp de gens du voyage, à Villeurbanne, un individu a donné un coup de couteau pour prendre la défense d'une femme. Il a été interpellé.

Les forces de l'ordre ont interpellé dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 août un homme soupçonné d'avoir donné un coup de couteau, à Villeurbanne. Les faits se seraient déroulés, selon nos confrères du Progrès, vers 3 heures du matin dans un camp de gens du voyage, rue Eugène-Pottier.

Une femme se serait alors réfugiée chez une amie, après des violences subies lors d'une altercation avec son ex-conjoint. Pour la défendre, le compagnon de son amie s'en est pris à l'ex violent en le blessant à coup de couteau. L'homme, victime de l'attaque, est parvenu à prendre la fuite pour regagner son logement à Saint-Priest. Il a été transportée à l'hôpital. Son pronostic vital n'était pas engagé.

Quant à l'agresseur présumé, il a été retrouvé et arrêté vers 4 heures du matin par la police en état d'ivresse au volant d'un véhicule. Après avoir été placé en garde à vue, l'individu de 45 ans, connu des services de police, devrait être convoqué devant le parquet ce mercredi.