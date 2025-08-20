Un homme d'une quarantaine d'années a été tué à coup de couteau ce mercredi 20 août au matin à la station de métro Charpennes de Villeurbanne. L'auteur est activement recherché.

Un homme de 40 ans a été tué à l'arme blanche à la station de métro Charpennes, à Villeurbanne, ce mercredi 20 août au matin. Selon les informations du Progrès, cette agression serait survenue à la suite d'une rixe commencée plus tôt dans la matinée. D'origine algérienne et sans domicile fixe, la victime aurait alors été suivie jusqu'à la station de métro où elle aurait reçu un coup de couteau avant de tomber dans les escaliers de la station.

Malgré un massage cardiaque, l'homme n'a pu être réanimé par le Samu et a été déclaré mort aux alentours de 6h30. L'auteur du coup de couteau a quant à lui directement pris la fuite. Il est désormais activement recherché.

Un dispositif de police est actuellement déployé sur place pour les constatations d'usages. En parallèle, les images de vidéosurveillances sont exploitées afin de tenter de retrouver la piste du fugitif.

