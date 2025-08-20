Lyon : il cambriole une salle de sport et un bar avant d’être interpellé à La Guillotière 

Un homme de 46 ans a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi à La Guillotière (7e arr.). Il venait de cambrioler une salle de sport et de s’introduire dans un bar.

Peu avant 3 heures, dans la nuit de dimanche 17 à lundi 18 août, un homme de 46 ans a été arrêté en flagrant délit à La Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon. Ce dernier venait de rentrer par effraction dans un bar du quartier en possession d’une masse et d’un fusil de cuisine, rapportent nos confrères du Progrès.

Lors de l'interpellation, les forces de l’ordre ont également constaté des blessures sur les mains du suspect. Il s’avère que l’homme s’était blessé en cambriolant une salle de sport située à proximité. Les caméras de surveillance de l’établissement ont confirmé son intrusion.

L’homme a été placé en garde à vue et a reconnu les faits. Il a été déféré mardi 19 août au tribunal en vue d’une comparution immédiate.

