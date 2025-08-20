Orages : plus de 1 000 impacts de foudre en Auvergne-Rhône-Alpes cette nuit

Les orages ont été nombreux en Auvergne-Rhône-Alpes cette nuit, alors que le site Keraunos a recensé plus de 1 200 impacts de foudre.

Tandis que l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est placé en vigilance jaune pour orages ce mercredi 20 août, ces derniers ont déjà été importants cette nuit. Le site Keraunos a en effet recensé plus de 1 200 impacts de foudre sur l’ensemble du territoire.

Parmi les départements les plus touchés, on retrouve le Puy-de-Dôme avec 384 éclairs, la Loire avec 123 impacts, l’Ain et la Drôme avec, respectivement, 122 et 120 éclairs. Dans le Rhône, 97 impacts de foudre ont été comptabilisés.