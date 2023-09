Insolite. Aperçus en trottinette dans les rues de Lyon avant leur match contre le XV de France, des All Blacks, qui n'en étaient pas vraiment, se sont depuis essayés au Velo’v sur les pentes de la colline de Fourvière.

Ils l’avaient annoncé lors de leur arrivée à Lyon le 1er septembre, les joueurs des All Blacks ne comptent pas rester enfermés dans leur hôtel et leur centre d’entraînement de Gerland durant la Coupe du monde de rugby. "Nous allons sortir de notre hôtel pour découvrir votre ville, votre culture et votre gastronomie", assurait le sélectionneur néo-zélandais, Ian Foster. Depuis, les stars néo-zélandaises ont été aperçues au restaurant ou encore dans les rues de la ville en trottinette électrique.

Des All Blacks qui n'en étaient pas vraiment

Au cours des derniers jours, certains d’entre-eux se sont également mis à la mode lyonnaise en enfourchant des Vélo’v. Vérifications faites, les deux gaillards encouragés par des fans alors qu’ils se trouvaient en difficulté sur les pentes de la colline de Fourvière au guidon de leur Vélo’v d’une vingtaine de kilos ne participant pas aux matchs de la Coupe du monde. Il s’agissait en fait de George Bower, forfait à cause d’une grave blessure au genou, et de l’ancien international et champion du monde 2011 avec les All Blacks Andrew Ellis, qui accompagnent la délégation néo-zélandaise à Lyon.

Tour de... Lyon? 😅



Catch George and Andy touring the All Blacks' base city in epsiode 5 of the Front Row Daily Show live now on NZR+! 📺 https://t.co/u7d9YjThtn#AllBlacks pic.twitter.com/m5bMpjsvaw — All Blacks (@AllBlacks) September 12, 2023

Un maillot de l’Olympique lyonnais accroché au panier de son Vélo’v, sur une vidéo de quelques minutes mettant en lumière le séjour des All Blacks à Lyon, George Bower part à la découverte des quais de Saône en compagnie d’Andrew Ellis. Des quais Maréchal-Joffre et Tilsitt en passant par le passerelle Saint-Georges et les quais du Vieux-Lyon, George Bower conte l'histoire des soyeux lyonnais à son acolyte avant de prendre la direction des forts pourcentages de la montée Saint-Barthélemy. Un bel effort pour le pilier des Crusaders et l’ancien demi de mêlée de cette même équipe.