L'Orchestre Symphonique Confluences, sous la direction de Philippe Fournier, se retrouve une nouvelle fois, sur la scène de la salle 3000 pour un concert avec les célèbres "Pink Martini", mardi 3 octobre 2023 à 20h.

Revivez les plus grandes chansons du repertoire de Pink Martini, ce groupe de musiciens de Portland, et profitez de leur unique passage en France, à Lyon et Paris.

Partenaire de l’évènement, Lyon Capitale vous fait gagner des invitations. Pour en profiter, envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fr en indiquant votre nom et prénom avant le 27 septembre minuit.

Les plus rapides d’entre vous recevront une invitation valable pour 2 personnes. Un message de confirmation vous sera envoyé dans les 48 heures.

Concert de PINK MARTINI et Orchestre Symphonique Confluences - mardi 3 octobre - 20h. Amphithéâtre 3000 - 10, quai Charles de Gaulle, Cité Internationale, Lyon 6e