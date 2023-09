Les All blacks lors du haka. (Photo de MICHAEL BRADLEY / AFP) Pas besoin de salariés pour faire le ménage des vestiaires car les joueurs néo-zélandais passent le balai eux-mêmes. Une leçon d’humilité qui fait partie du management des triples champions du monde. Respect.(Photo by MICHAEL BRADLEY / AFP)

Info Lyon Capitale. Les All Blacks ouvriront l’un de leurs entraînements au public lyonnais le mercredi 4 octobre au Matmut stadium de Gerland.

Bonne nouvelle pour les amateurs de rugby et les fans des All Blacks. D’après nos informations, la mythique équipe néo-zélandaise, qui a posé ses valises à Lyon depuis le 1er septembre pour la Coupe du monde de rugby, va bien ouvrir l’un de ses entraînements au public. La date du 4 octobre a pour le moment été arrêtée pour cette séance, lors de laquelle les Lyonnais pourront apercevoir les stars de la Nouvelle-Zélande, Aaron Smith, Brodie Retallick ou encore les frères Barrett.

Gratuit sur réservation

Gratuite, mais accessible uniquement sur réservation, cette séance d’entraînement devrait se dérouler au Matmut stadium du Lou Rugby à Gerland. Reste à savoir combien de places seront proposées au public. En déplacement dans la région Bordelaise durant une semaine, les All Blacks proposent également un entraînement au public ce lundi à Bordeaux et c’est peu dire que l’attente était importante. Les 7 000 places disponibles pour voir les triples champions du monde se sont arrachées en moins de 24 heures.

Un banc maoris offert aux Lyonnais

Pour remercier la ville de Lyon de son accueil durant les phases de poule de la Coupe du monde, les All Blacks ont également prévu d’offrir un banc créé dans un style maoris aux Lyonnais. Celui devrait être installé au Parc de la Tête d’Or le 27 septembre prochain, lors d’une cérémonie en présence d’enfants de la ville.

D’ici la fin des phases de poule, les All Blacks doivent encore disputer deux rencontres, à Lyon, après leur défaite inaugurale au Stade de France face à la France et leur large victoire face à la Namibie à Toulouse. Ce lundi à midi, il restait encore une place à 216 euros pour la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l’Italie le 29 septembre et neuf places à 176 euros pour le match des All Blacks face à l’Uruguay le 5 octobre. Soit le lendemain de l’entraînement ouvert aux Lyonnais.