Des averses orageuses attendues à Lyon vendredi 22 septembre

La ville de Lyon devrait de nouveau être touchée par des averses orageuses et de fortes rafales de vent ce vendredi 22 septembre.

C’est une nouvelle journée marquée par la pluie qui attend les Lyonnais ce vendredi 22 septembre. D’après le dernier bulletin de Météo France, les éclaircies de la matinée et du début d’après-midi devraient laisser place à des averses orageuses et des rafales de vent pouvant atteindre 65 km/h entre 15 et 17 heures. La pluie, elle, pourrait se poursuivre jusqu’à 23 heures.

Du côté des températures, la journée s’annonce relativement fraîche puisque le thermomètre ne devrait pas dépasser 22°c. Comptez 14°c à 8 heures, puis 20°c sur les coups de midi, avant que la maximale du jour ne soit atteinte vers 14 heures. Les averses feront ensuite baisser le mercure, offrant une soirée aux Lyonnais où les températures seront comprises autour de 15°c.