Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Le corps d’un homme découvert en pleine rue à Villefranche-sur-Saône

  • par Clémence Margall

    • Un homme a été découvert mort dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 août par des passants à Villefranche-sur-Saône.

    L’incident s’est déroulé dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 août lorsque des passants, rue Nationale, à Villefranche-sur-Saône, ont aperçu un homme gisant à terre. Comme le rapportent nos confrères du Progrès, du sang était visible près de l’homme allongé sur le dos.

    Les pompiers sont alors intervenus, mais n’ont pas réussi à le réanimer. L’homme âgé de 30 ans est malheureusement décédé. Si du sang était bien visible, la victime ne présentait pas de blessure par arme blanche. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de la mort.

    à lire également
    Chat mignon association chaton
    Lyon : une famille part en vacances, ses deux chats gravement blessés

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Chat mignon association chaton
    Lyon : une famille part en vacances, ses deux chats gravement blessés 11:53
    police Lyon
    Le corps d’un homme découvert en pleine rue à Villefranche-sur-Saône 11:17
    métro TCL
    Villeurbanne : un homme tué à coup de couteau à la station de métro Charpennes 10:45
    police lyon faits divers
    Villeurbanne : une altercation éclate entre ex-conjoints, l'homme violent poignardé par un tiers 10:09
    Orages : plus de 1 000 impacts de foudre en Auvergne-Rhône-Alpes cette nuit 09:30
    d'heure en heure
    Lyon : il cambriole une salle de sport et un bar avant d’être interpellé à La Guillotière  09:03
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Grâce à la pluie, la qualité de l’air s’améliore à Lyon ce mercredi 08:32
    Plaque d'hommage aux Justes arrachée à Villeurbanne : "une offense à l'histoire" s'indigne le Crif 08:01
    Orages : le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 07:36
    Météo : de fortes averses et seulement 24 degrés ce mercredi à Lyon 07:18
    PAF Police aux frontières
    Au moins six coups de feu tirés sur un immeuble à Villeurbanne 19/08/25
    Lyon : un faux compte Facebook annonce la candidature de Jean-Michel Aulas aux municipales 19/08/25
    Une enfant grièvement blessée dans un accident de la route sur l'A89 près de Lyon 19/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut