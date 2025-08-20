Le corps d’un homme découvert en pleine rue à Villefranche-sur-Saône

Un homme a été découvert mort dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 août par des passants à Villefranche-sur-Saône.

L’incident s’est déroulé dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 août lorsque des passants, rue Nationale, à Villefranche-sur-Saône, ont aperçu un homme gisant à terre. Comme le rapportent nos confrères du Progrès, du sang était visible près de l’homme allongé sur le dos.

Les pompiers sont alors intervenus, mais n’ont pas réussi à le réanimer. L’homme âgé de 30 ans est malheureusement décédé. Si du sang était bien visible, la victime ne présentait pas de blessure par arme blanche. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de la mort.