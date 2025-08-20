Actualité
(Photo de PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Orages : le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

  • par Clémence Margall

    • L’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est encore placé en vigilance jaune pour orages ce mercredi 20 août.

    Les orages seront parfois violents ce mercredi 20 août. Météo France maintient donc l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune. Cela concerne le Rhône, l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère, l’Ardèche, la Drôme, la Loire, la Haute-Loire, l’Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal. À noter également que la vigilance jaune pour crues est activée en Haute-Loire.

    Selon les départements, la vigilance sera activée dès 6 heures du matin, comme le Rhône ou la Loire, et d’autres dans l’après-midi. C’est le cas notamment de la Savoie. La vigilance devrait néanmoins être levée pour l’ensemble de la région dans la soirée.

