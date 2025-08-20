Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : un cycliste grièvement blessé après une collision avec un automobiliste

  • par Loane Carpano

    • Mardi 19 août, un vélo et une voiture sont entrés en collision dans la montée des Esses (4e arr.) à Lyon. Le cycliste a été grièvement blessé.

    Un vélo est entré en collision avec une voiture mardi 19 août dans le 4e arrondissement de Lyon. Selon le Progrès, l'accident serait survenu aux alentours de 18h30, alors qu'un cycliste et un automobiliste circulaient dans la montée des Esses. Le deux-roues et le véhicule se seraient alors percutés dans des circonstances encore floues.

    Le cycliste a rapidement été pris en charge par les secours. Grièvement blessé, ce dernier a été transporté à l'hôpital.

