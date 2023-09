Coupe du monde : les All Blacks reçus en grande pompe à Lyon

Les All Blacks ont été reçus à l’Hôtel de Ville de Lyon lors d’une cérémonie protocolaire ce vendredi 1er septembre. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Huit jours avant le match d'ouverture de la coupe du monde de rugby (8 septembre) opposant le XV de France à la Nouvelle-Zélande, les All Blacks ont été reçus à l'Hôtel de Ville de Lyon lors d'une cérémonie protocolaire ce vendredi 1er septembre. Ils resteront au moins un mois à Lyon qui est leur ville-hôte pendant la compétition.

La meilleure équipe de l'histoire du rugby est arrivée à Lyon. La capitale des Gaules sera leur camp de base pendant toute la coupe du monde de rugby (8 sept - 28 oct). Au cours d'une cérémonie très cadrée par le protocole, le maire de Lyon, Grégory Doucet (EELV), et le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard (EELV), ont pu accueillir les joueurs néo-zélandais, mais aussi Jacques Rivoal, le président de la Coupe du monde de rugby France 2023 et Bill Beaumont, le président de World Rugby, qui organise le rugby mondial.

Au moins un de leur entraînement à Gerland sera ouvert au public sur réservation, ils devraient aussi se déplacer à l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans cet événement non ouvert au public, les élus étaient accompagnés de plusieurs partenaires du domaine social liés à la coupe du monde, et des fédérations et clubs locaux, dont Yann Roubert le président du LOU rugby (Lyon Olympique Universitaire). Pour rappel, le club lyonnais met à la disposition des Blacks ses infrastructures, un terrain d'entraînement et même un hôtel près du stade de Gerland.

L'édile leur a ainsi ainsi souhaité la bienvenue après avoir remercié le staff et les joueurs au maillot noir de leur présence. Grégory Doucet a aussi présenté Lyon comme une ville de rugby : "C'est un immense honneur. Vous êtes une équipe aimée et redoutée, respectée et admirée. Vous êtes ici dans une cité de rugby. On le joue ici depuis plus d'un siècle, et avec le LOU rugby, la passion du rugby est attestée."

"Je vous pardonne d'avance de ne pas nous soutenir lors du match contre la France, mais je ne vous pardonnerai pas si vous ne nous soutenez pas la semaine prochaine" Ian Foster, sélectionneur des All Blacks

Lors de son discours, Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, a nuancé l'antériorité de l'identité lyonnaise rugbystique : "Le rugby a Lyon n'a pas toujours eu la place qu'il a maintenant. Merci au LOU rugby car, avec le Top 14, Lyon est enfin une terre de rugby". Le dirigeant écologiste a aussi souligné que 3000 billets de la coupe du monde avaient pu être offerts à des acteurs des quartiers populaires sur le territoire du Grand Lyon, avant de conclure : "Nous sommes impatients d'être vendredi soir (NDLR: pour le match d'ouverture) et nous espérons vous retrouver en finale".

Le sélectionneur néo-zélandais, Ian Foster, a aussi pris la parole pour souligner l'empressement de leur venue et l'envie de débuter la compétition : "Nous avons attendu tant d'années pour être ici. Nous avons choisi Lyon mais je crois que Lyon nous a choisi également. Nous allons sortir de notre hôtel pour découvrir votre ville, votre culture et votre gastronomie." Il ajoute aussi, non sans humour : "Je vous pardonne d'avance de ne pas nous soutenir lors du match contre la France, mais je ne vous pardonnerai pas si vous ne nous soutenez pas la semaine prochaine".

Devant l'Hôtel de Ville, une foule d'une centaine de personnes ont pu applaudir les néo-zélandais et faire des photos avec les joueurs dans une ambiance bon enfant.

Le programme à Lyon (Parc OL)

• Dimanche 24 septembre : Pays de Galles - Australie

• Mercredi 27 septembre : Uruguay - Namibie

• Vendredi 29 septembre : Nouvelle-Zélande - Italie

• Jeudi 5 octobre : Nouvelle-Zélande - Uruguay

• Vendredi 6 octobre : France - Italie

Historique des venues des Blacks à Lyon :

2006 : Pour la tournée d’automne, contre les Bleus (3-47)

2007 : Pour la coupe du monde, contre le Portugal (108-13)

2017 : Pour un test match, contre les Bleus (23-28)