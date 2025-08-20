Actualité
@WilliamPham

Météo : de fortes averses et seulement 24 degrés ce mercredi à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Le temps sera instable et les températures seront fortement en baisse ce mercredi 20 août à Lyon. Seulement 24 degrés sont attendus dans l’après-midi.

    Alors que le ciel était déjà mitigé hier, la situation ne s’arrange pas ce mercredi 20 août. La météo sera, en effet, particulièrement instable à Lyon. Déjà, ce matin, le risque d’averse est notable, mais il fait plutôt bon avec 18 degrés indiqués au thermomètre.

    Au cours de la journée, le risque d’orages s’intensifie en raison de la goutte froide en provenance de l’Atlantique. Les averses seront récurrentes et parfois violentes. Des chutes de grêle sont potentiellement à prévoir dans le Rhône. Côté mercure, celui-ci sera en dessous des normales de saison avec seulement 24 degrés attendus dans l’après-midi.

    à lire également
    Orages : le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Orages : le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 07:36
    Météo : de fortes averses et seulement 24 degrés ce mercredi à Lyon 07:18
    PAF Police aux frontières
    Au moins six coups de feu tirés sur un immeuble à Villeurbanne 19/08/25
    Lyon : un faux compte Facebook annonce la candidature de Jean-Michel Aulas aux municipales 19/08/25
    Une enfant grièvement blessée dans un accident de la route sur l'A89 près de Lyon 19/08/25
    d'heure en heure
    Des animations autour de My Hero Academia au centre commercial d'Écully 19/08/25
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Rhône : un jeune automobiliste sans permis et alcoolisé provoque une course-poursuite de 56 km 19/08/25
    Un entraînement d'OL Lyonnes ouvert au public en septembre 19/08/25
    "Le mariage de la lâcheté et la bêtise" : à Villeurbanne, la plaque en hommage aux Justes arrachée 19/08/25
    police Lyon
    Près de Lyon, un exhibitionniste arrêté près d’un jardin d’enfants 19/08/25
    Métropole de Lyon : une fuite de gaz sur un chantier à Meyzieu perturbe la circulation  19/08/25
    Spritz Italie
    Lyon : pour ses 30 ans la Cité Internationale deviendra la plus grande trattoria de France 19/08/25
    Rhône : plus d'un kilo de résine de cannabis retrouvé dans un véhicule après un refus d'obtempérer 19/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut