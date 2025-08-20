Météo : de fortes averses et seulement 24 degrés ce mercredi à Lyon

Le temps sera instable et les températures seront fortement en baisse ce mercredi 20 août à Lyon. Seulement 24 degrés sont attendus dans l’après-midi.

Alors que le ciel était déjà mitigé hier, la situation ne s’arrange pas ce mercredi 20 août. La météo sera, en effet, particulièrement instable à Lyon. Déjà, ce matin, le risque d’averse est notable, mais il fait plutôt bon avec 18 degrés indiqués au thermomètre.

Au cours de la journée, le risque d’orages s’intensifie en raison de la goutte froide en provenance de l’Atlantique. Les averses seront récurrentes et parfois violentes. Des chutes de grêle sont potentiellement à prévoir dans le Rhône. Côté mercure, celui-ci sera en dessous des normales de saison avec seulement 24 degrés attendus dans l’après-midi.