Lyon : une famille part en vacances, ses deux chats gravement blessés

Alors que la famille était partie en vacances, cette dernière a appris que ses deux chats avaient été sérieusement blessés. L’un est décédé. La famille a porté plainte.

Triste nouvelle pour cette famille du 8e arrondissement de Lyon. Partie en vacances, le couple et ses deux enfants avaient laissé leurs deux chats, un mâle âgé de 4 ans et une femelle de 3 ans, sous la surveillance d’une amie afin de les nourrir.

Mais voilà, lorsque cette dernière s’est rendue au domicile de la famille le 11 août dernier, elle a retrouvé Cino, le mâle, blessé mortellement dans le salon, et Alpa, la femelle, en sang dans le garage, confie la maman à nos confrères du Progrès. Transportée en urgence chez le vétérinaire, Alpa a subi une lourde opération. "Les deux chats ont eu le ventre perforé de part en part au même moment ou presque", confie-t-elle encore.

La famille a porté plainte contre X pour des faits de "maltraitance animale" afin de faire toute la lumière sur cet événement.