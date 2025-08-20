Actualité
Chat mignon association chaton
© Creative Commons

Lyon : une famille part en vacances, ses deux chats gravement blessés

  • par Clémence Margall

    • Alors que la famille était partie en vacances, cette dernière a appris que ses deux chats avaient été sérieusement blessés. L’un est décédé. La famille a porté plainte.

    Triste nouvelle pour cette famille du 8e arrondissement de Lyon. Partie en vacances, le couple et ses deux enfants avaient laissé leurs deux chats, un mâle âgé de 4 ans et une femelle de 3 ans, sous la surveillance d’une amie afin de les nourrir.

    Mais voilà, lorsque cette dernière s’est rendue au domicile de la famille le 11 août dernier, elle a retrouvé Cino, le mâle, blessé mortellement dans le salon, et Alpa, la femelle, en sang dans le garage, confie la maman à nos confrères du Progrès. Transportée en urgence chez le vétérinaire, Alpa a subi une lourde opération. "Les deux chats ont eu le ventre perforé de part en part au même moment ou presque", confie-t-elle encore.

    La famille a porté plainte contre X pour des faits de "maltraitance animale" afin de faire toute la lumière sur cet événement.

    à lire également
    Ils travaillent pendant vos vacances - Maxence, pompier à la caserne de Saint-Priest : "La baisse d'activité, on ne la ressent pas vraiment"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ils travaillent pendant vos vacances - Maxence, pompier à la caserne de Saint-Priest : "La baisse d'activité, on ne la ressent pas vraiment" 12:25
    Chat mignon association chaton
    Lyon : une famille part en vacances, ses deux chats gravement blessés 11:53
    police Lyon
    Le corps d’un homme découvert en pleine rue à Villefranche-sur-Saône 11:17
    métro TCL
    Villeurbanne : un homme tué à coup de couteau à la station de métro Charpennes 10:45
    police lyon faits divers
    Villeurbanne : une altercation éclate entre ex-conjoints, l'homme violent poignardé par un tiers 10:09
    d'heure en heure
    Orages : plus de 1 000 impacts de foudre en Auvergne-Rhône-Alpes cette nuit 09:30
    Lyon : il cambriole une salle de sport et un bar avant d’être interpellé à La Guillotière  09:03
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Grâce à la pluie, la qualité de l’air s’améliore à Lyon ce mercredi 08:32
    Plaque d'hommage aux Justes arrachée à Villeurbanne : "une offense à l'histoire" s'indigne le Crif 08:01
    Orages : le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 07:36
    Météo : de fortes averses et seulement 24 degrés ce mercredi à Lyon 07:18
    PAF Police aux frontières
    Au moins six coups de feu tirés sur un immeuble à Villeurbanne 19/08/25
    Lyon : un faux compte Facebook annonce la candidature de Jean-Michel Aulas aux municipales 19/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut