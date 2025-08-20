Grâce à la pluie, la qualité de l’air s’améliore à Lyon ce mercredi

Les orages et la pluie permettent une diminution de la pollution atmosphérique. La qualité de l’air s’améliore donc ce mercredi 20 août à Lyon.

Les indices de l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes s’améliorent pour cette journée de mercredi 20 août. La qualité de l’air sera en effet "moyenne" à Lyon tout au long de la journée en raison, notamment, de la pluie et des orages.

La qualité de l’air est cependant dégradée au Sud et à l’Est de Lyon, notamment du côté de Saint-Genis-Laval et Saint-Priest.