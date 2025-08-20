Actualité
Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
Cour D’Assises de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Grâce à la pluie, la qualité de l’air s’améliore à Lyon ce mercredi

  • par Clémence Margall

    • Les orages et la pluie permettent une diminution de la pollution atmosphérique. La qualité de l’air s’améliore donc ce mercredi 20 août à Lyon.

    Les indices de l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes s’améliorent pour cette journée de mercredi 20 août. La qualité de l’air sera en effet "moyenne" à Lyon tout au long de la journée en raison, notamment, de la pluie et des orages.

    La qualité de l’air est cependant dégradée au Sud et à l’Est de Lyon, notamment du côté de Saint-Genis-Laval et Saint-Priest.

    à lire également
    Lyon : il cambriole une salle de sport et un bar avant d’être interpellé à La Guillotière 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : il cambriole une salle de sport et un bar avant d’être interpellé à La Guillotière  09:03
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Grâce à la pluie, la qualité de l’air s’améliore à Lyon ce mercredi 08:32
    Plaque d'hommage aux Justes arrachée à Villeurbanne : "une offense à l'histoire" s'indigne le Crif 08:01
    Orages : le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 07:36
    Météo : de fortes averses et seulement 24 degrés ce mercredi à Lyon 07:18
    d'heure en heure
    PAF Police aux frontières
    Au moins six coups de feu tirés sur un immeuble à Villeurbanne 19/08/25
    Lyon : un faux compte Facebook annonce la candidature de Jean-Michel Aulas aux municipales 19/08/25
    Une enfant grièvement blessée dans un accident de la route sur l'A89 près de Lyon 19/08/25
    Des animations autour de My Hero Academia au centre commercial d'Écully 19/08/25
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Rhône : un jeune automobiliste sans permis et alcoolisé provoque une course-poursuite de 56 km 19/08/25
    Un entraînement d'OL Lyonnes ouvert au public en septembre 19/08/25
    "Le mariage de la lâcheté et la bêtise" : à Villeurbanne, la plaque en hommage aux Justes arrachée 19/08/25
    police Lyon
    Près de Lyon, un exhibitionniste arrêté près d’un jardin d’enfants 19/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut