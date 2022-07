Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a créé la polémique en annonçant l’expulsion d’un suspect finalement mis hors de cause dans l’agression de trois policiers à la Guillotière. (Photo by PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP)

Le ministre de l’Intérieur se déplacera à Lyon ce samedi 30 juillet, une dizaine de jours après la violente agression de trois policiers à la Guillotière.

Après l’agression de trois policiers à la Guillotière le 20 juillet, une visite du ministre de l’Intérieur à Lyon était pressentie depuis quelques jours. Selon des informations de France Info, Gérald Darmanin sera présent sur le terrain lyonnais ce samedi 30 juillet.

Le premier flic de France doit notamment rencontrer des policiers de la Duchère où une fusillade à la kalachnikov avait fait deux morts mi-juin, paroxysme de plusieurs mois de violences dans le quartier. Gérald Darmanin devrait également inaugurer le centre de rétention administratif de Colombier-Saugnieu, ouvert il y a quelques mois près de Lyon.

Les antifas prêts à "accueillir" Darmanin

Un déplacement qui pourrait être mouvementé en cas de déplacement à la Guillotière. Sur Twitter le Groupe Antifa de Lyon, dont la dissolution actée il y a quelques mois par le conseil de ministres a finalement été suspendue par le Conseil d’État, a prévenu que "l'accueil de cette balade colonialiste ne peut qu’être électrique". "La Guillotière métisse et populaire. Stop à la récupération sécuritaire et à l'occupation policière", dénonce le Gale dans un post Twitter.

@GDarmanin vient faire son petit marché à l'extrême droite en annonçant une visite à Lyon samedi. Espérons qu'il ne fasse pas une @J_Bardella en essayant de se pointer avec 300 flics dans le quartier de la Guillotière. Car ici personne ne l'attends, tout le monde le méprise.. pic.twitter.com/RiL47n1I5G — Groupe Antifa Lyon (@antifa_lyon) July 28, 2022

Quelques jours après l’attaque, place Gabriel Péri qui avait laissé deux policiers blessés, Gérald Darmanin avait créé la polémique en annonçant l’arrestation d’un suspect, en situation irrégulière, et son expulsion, avant que celui-ci ne soit finalement mis hors de cause. Depuis un autre suspect a été arrêté et écroué de manière provisoire dans cette affaire dont l’enquête s poursuit pour identifier tous les agresseurs des policiers, et arrêter le voleur qu’il avait tenté d’interpeller en amont de leur agression.

