La compagnie de gendarmerie de l'Arbresle, dans le Rhône, a mené une longue enquête liée à des faits de vols et de cambriolages. Deux individus ont été identifiés.

Lors d'une opération judiciaire menée par les gendarmes des unités de la compagnie de l'Arbresle, le 6 août dernier, deux individus en détention ont été extraits de leur cellule. Ils sont suspectés d'avoir participé à une série de vols de voitures et un cambriolage, commis dans la nuit du 12 au 13 février 2025, dans les communes de Sarcey et Saint-Romain-de-Popey (Rhône).

L'enquête menée a permis de lier ces événements à un total de 45 faits, précise la gendarmerie du Rhône. À savoir des vols aggravés de véhicules, des cambriolages, des recels et l'usage de dispositifs de type gyrophare. Grâce notamment à l'exploitation des traces d'ADN et des images de vidéosurveillance, plusieurs véhicules ont été retrouvés et d'autres éléments volés ont été localisés.

Entre le moment des faits et la fin de l'enquête, les deux suspects avaient donc été placés en détention pour d'autres affaires. À l'issue de l'extraction, l'un d'eux a été convoqué devant le juge d'instruction de Bourg-en-Bresse. L'autre a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement.