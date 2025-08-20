Actualité
gendarme
Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Rhône : deux détenus extraits de leur cellule pour leur implication dans une série de vols et cambriolages

  • par Nathan Bigué

    • La compagnie de gendarmerie de l'Arbresle, dans le Rhône, a mené une longue enquête liée à des faits de vols et de cambriolages. Deux individus ont été identifiés.

    Lors d'une opération judiciaire menée par les gendarmes des unités de la compagnie de l'Arbresle, le 6 août dernier, deux individus en détention ont été extraits de leur cellule. Ils sont suspectés d'avoir participé à une série de vols de voitures et un cambriolage, commis dans la nuit du 12 au 13 février 2025, dans les communes de Sarcey et Saint-Romain-de-Popey (Rhône).

    Lire aussi : Chaponost : un cambrioleur retrouvé grâce à un système de géolocalisation

    L'enquête menée a permis de lier ces événements à un total de 45 faits, précise la gendarmerie du Rhône. À savoir des vols aggravés de véhicules, des cambriolages, des recels et l'usage de dispositifs de type gyrophare. Grâce notamment à l'exploitation des traces d'ADN et des images de vidéosurveillance, plusieurs véhicules ont été retrouvés et d'autres éléments volés ont été localisés.

    Entre le moment des faits et la fin de l'enquête, les deux suspects avaient donc été placés en détention pour d'autres affaires. À l'issue de l'extraction, l'un d'eux a été convoqué devant le juge d'instruction de Bourg-en-Bresse. L'autre a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement.

    à lire également
    Explosion d’un appartement à Vénissieux : la piste du suicide semble se confirmer

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Explosion d’un appartement à Vénissieux : la piste du suicide semble se confirmer 14:47
    gendarme
    Rhône : deux détenus extraits de leur cellule pour leur implication dans une série de vols et cambriolages 14:12
    Lyon : un cycliste grièvement blessé après une collision avec un automobiliste 13:41
    Villaurbanne : un déballage international s'installe aux Puces du Canal 13:03
    Ils travaillent pendant vos vacances - Maxence, pompier à la caserne de Saint-Priest : "La baisse d'activité, on ne la ressent pas vraiment" 12:25
    d'heure en heure
    Chat mignon association chaton
    Lyon : une famille part en vacances, ses deux chats gravement blessés 11:53
    police Lyon
    Le corps d’un homme découvert en pleine rue à Villefranche-sur-Saône 11:17
    métro TCL
    Villeurbanne : un homme tué à coup de couteau à la station de métro Charpennes 10:45
    police lyon faits divers
    Villeurbanne : une altercation éclate entre ex-conjoints, l'homme violent poignardé par un tiers 10:09
    Orages : plus de 1 000 impacts de foudre en Auvergne-Rhône-Alpes cette nuit 09:30
    Lyon : il cambriole une salle de sport et un bar avant d’être interpellé à La Guillotière  09:03
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Grâce à la pluie, la qualité de l’air s’améliore à Lyon ce mercredi 08:32
    Plaque d'hommage aux Justes arrachée à Villeurbanne : "une offense à l'histoire" s'indigne le Crif 08:01
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut