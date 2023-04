Le Barreau de Lyon soutien la Ligue des droits de l'Homme

Le Barreau de Lyon apporte son soutien à la Ligue des droits de l'Homme après les déclarations de Gérald Darmanin pour qui les subventions attribuées à l'association méritent "d'être regardé[s]"

C'est une nouvelle fois une petite phrase du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a mis le feu aux poudres. Le 5 avril dernier, alors auditionné au Sénat sur le maintien de l'ordre, notamment lors de la manifestation contre les mégabassines de Sainte-Soline, le premier flic de France a laissé entendre qu'il pourrait couper les subventions attribuées à la Ligue des droits de l'Homme.

Le barreau "s'indigne des récentes déclarations du ministre"

L'association s'était montrée critique sur le maintien de l'ordre français : "Je ne connais pas la subvention donnée par l'Etat à la Ligue des droits de l'homme. Mais ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qui ont pu être menées."

Le 13 avril, le Barreau de Lyon a adopté à l'unanimité une motion en soutien à Ligue des droits de l'Homme, fondée en 1898 en défense du capitaine Dreyfus. Ainsi, le barreau explique "s'indigner des récentes déclarations du ministre de l'Intérieur [...] apparaissant comme une volonté non feinte de remettre en cause son utilité et son engagement".

Soutien réaffirmé

Les membres du barreau rappellent également "que la Ligue des droits de l'Homme contribue, depuis 125 années, par son engagement, par la publication de ses travaux et par de nombreuses actions judiciaires, à faire respecter les droits fondamentaux de toutes et tous". Il réaffirment enfin leur soutien à l'association et rappellent "le lien qui l’unit fortement au Barreau de Lyon pour la défense des libertés et droits fondamentaux".

Pour mémoire, plus de 1 000 personnalités ont signé une tribune de soutien à la LDH dans le journal l'Humanité le 12 avril dernier, parmi lesquelles l'ancienne ministre de la Transition écologique, Barbara Pompilli, le bassiste de Pink Floyd, Roger Waters ou encore le dessinateur Jacques Tardi.

