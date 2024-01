Manifestation contre la loi immigration cet après-midi à Lyon

Une nouvelle mobilisation est prévue ce dimanche 21 janvier contre la loi immigration. Elle partira de la place Bellecour.

Rendez-vous pris à 14 h pour les opposants à la loi immigration votée en décembre dernier. Cette nouvelle mobilisation fait suite à un appel national, avant la décision du conseil constitutionnel attendue jeudi prochain 25 janvier. Le cortège s'élancera depuis la place Bellecour pour rejoindre la préfecture du Rhône.

Plusieurs associations telles que Oxfam, SOS Racisme et Forum Réfugiés et personnalités politiques comme David Kimelfeld, conseiller métropolitain Progressistes et Républicains, et Aurélie Gries, adjointe LFI dans le 7e arrondissement de Lyon, seront mobilisées.

J’ai rejoint cet appel et le 21/01 je rejoindrai la marche https://t.co/MTSlg2ewka — David Kimelfeld (@DavidKimelfeld) January 18, 2024

La semaine dernière, près de 2 500 personnes s'étaient déjà rassemblées pour demander le retrait de la loi dite "Darmanin", qui, selon les organisations syndicales, reprend les principales propositions du Rassemblement national, parti présidé par Jordan Bardella.