Le bar le Black Hole, dans le Vieux-Lyon. Google Maps

Lyon : il passe à tabac un client, le videur d’un bar du Vieux-Lyon condamné à 10 mois de prison

  • par Clémence Margall

    • Dans la soirée de vendredi à samedi, un client du bar le Black Hole, dans le Vieux-Lyon (5e arr.) a été violemment frappé par le vigile de l’établissement. 45 jours d’ITT lui ont été délivrés.

    La scène, violente, s’est déroulée dans la soirée du vendredi 19 au samedi 20 décembre rue de la Baleine, dans le Vieux-Lyon (5e arr.). Selon nos confrères du Progrès, il était environ 1h40 lorsque l’un des clients du bar le Black Hole est sorti de l’établissement par une porte de service pour fumer une cigarette.

    Mais voilà, lorsqu’il a souhaité de nouveau rentrer dans le bar par cette même porte, le vigile le lui alors interdit. Le jeune homme de 28 ans aurait donc insisté pour rentrer, avant que le videur ne fasse usage d’une bombe lacrymogène et lui assène plusieurs coups, devenant incontrôlable. La victime a ainsi reçu de multiples coups au visage. Rapidement prise en charge à l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc, dans le 7e arrondissement, la victime souffre de fractures au visage. 45 jours d’ITT lui ont donc été délivrés. Elle a porté plainte.

    Le vigile, quant à lui, a été arrêté et placé en garde à vue. Lors de cette dernière, il a reconnu la violence, mais la justifie en évoquant des coups des deux côtés. Déjà connu pour des faits de violences, le mis en cause a été jugé en comparution immédiate ce lundi 22 décembre. Il a écopé de 10 mois de prison ferme avec exécution provisoire, ainsi que de 5 ans d’interdiction de détention d’armes et de 5 d’interdiction d’exercer le métier.

    Navette fluviale électrique Le Fenotte de Sytral Mobilités. (Clémence Margall)
    vue panorama lyon
    Un vélo enneigé au premier plan, sur les quais de saone à Lyon. Au loin, on distingue fourvière.
