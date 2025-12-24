Bruno Bernard reste derrière Véronique Sarselli dans la course à la Métropole de Lyon selon un nouveau sondage.

Véronique Sarselli reste en tête des intentions de vote, mais ne progresse pas. Dans un sondage Opinionway* pour Lyon Mag et Radio Espace (dont les résultats à la Ville de Lyon ont été en partie dévoilés lundi), la candidate LR-Grand Coeur Lyonnais est créditée de 35 % d'intentions de vote, soit un point de moins que lors du précédent sondage, malgré l'annonce de son alliance avec Jean-Michel Aulas.

Le président sortant Bruno Bernard recule, malgré son entrée en campagne, et obtient 22 % des intentions de vote. Il était crédité de 27 % des intentions de vote lors du dernier sondage dans lequel Nathalie Perrin-Gilbert n'était néanmoins pas testée. Une concurrence à gauche puisque l'ex-adjointe de Grégory Doucet obtiendrait 7 % des voix. Des résultats à prendre avec précaution, l'élection métropolitaine se jouant sur des circonscriptions. Le Rassemblement national est de son côté crédité de 22 % des voix. Enfin, LFI, testée avec une candidature de député Idir Boumertit (pas officielle) plafonne à 12 %.

Pour rappel, ce sondage comporte un volet Ville de Lyon qui place l'ex-président de l'OL à 46 % d'intentions de vote, loin devant Grégory Doucet et ses 25 %. L'extrême droite gagne par ailleurs quatre points par rapport au mois de novembre selon ce même sondage.

*Echantillons de 1031 pour la Métropole de Lyon et de 600 personnes pour la Ville. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de zone de résidence. Sondage auto-administré en ligne du 8 au 12 décembre 2025.