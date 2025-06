L’ancien président de l’OL a laissé entendre, lors d’un événement à Collonges-au-Mont-d’Or, qu’il pourrait bientôt officialiser sa candidature à la mairie de Lyon.

Le (faux) suspens devrait prendre fin dans les dix prochains jours. A l'occasion de la soirée "Le Top 500 des Lyonnais", organisée à l'Abbaye Paul-Bocuse de Collonges-au-Mont-d'Or, Jean-Michel Aulas s'est une nouvelle fois exprimé sur ses intentions concernant l'échéance municipale de 2026.

"Oui, j’ai réfléchi, oui j’ai consulté", a reconnu celui qui dirige désormais la Ligue féminine de football professionnel et qui ne cesse depuis plusieurs semaines d'égrainer ses premières propositions de campagne. "Les choses ne sont pas encore totalement dessinées mais elles ont bien progressé", a-t-il ajouté devant un parterre d'invités, sous l’œil bienveillant d’un certain Nicolas Sarkozy, dans des propos rapportés par nos confrères du Progrès. L’ancien président de la République, invité de marque de la soirée, n’a pas caché sa proximité avec l’homme d’affaires : "Je me sens de la famille de Jean-Michel Aulas", a-t-il confié.

"Je dirai comment je vais y aller, et avec qui"

Si l'ancien patron de l'OL a réaffirmé sa volonté de "rendre à Lyon sa visibilité" et veut faire de sa ville de cœur une "ville qui brille partout dans le monde", il a affirmé qu'il donnerait une réponse quant à sa candidature "d'ici la fin du mois de juin". "Je dirai comment je vais y aller, et avec qui" a poursuivi l'entrepreneur de 76 ans, évoquant ainsi une candidature qui ne fait plus de doute.

Et si JMA n'est pas encore officiellement candidat, il réfléchit déjà à des alliances électorales qui pourraient lui permettre de bien figurer dès le premier tour du scrutin municipal. "Pour pouvoir gagner, il faut une union de tous les instants", a-t-il avoué, estimant également qu'une candidature à la mairie de Lyon était probablement "un projet que l'on ne peut pas refuser très longtemps".

Une union qui pourrait se jouer entre le centre et la droite à Lyon. Le candidat déclaré des Républicains, Pierre Oliver, également présent à la soirée, a évoqué à demi-mot une possible alliance avec l'ancien patron de l'OL. "Avec Jean-Michel Aulas, on s'entend très bien, on discute beaucoup, et donc on avance bien" a décrit le maire du 2e arrondissement.

Des possibles alliances qui commencent à se dessiner en attendant l'annonce officielle d'une candidature qui apparait jour après jour comme une évidence.