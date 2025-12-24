Villeurbanne : elle refuse de quitter un logement Airbnb et crache sur les policiers

Samedi 20 décembre, la police municipale est intervenue dans un logement Airbnb à Villeurbanne alors qu’une jeune femme refusait de quitter l’appartement. Elle a été interpellée après avoir craché sur les forces de l’ordre.

Tandis qu’il s’apprêtait à intégrer un logement Airbnb situé cours Tolstoï, à Villeurbanne, un jeune homme s’est retrouvé nez à nez avec l’ancienne occupante de l’appartement qui refusait de quitter les lieux. Selon nos confrères du Progrès, les faits se sont déroulés samedi 20 décembre, et le jeune homme n'aurait pas eu d’autre choix que de prévenir la propriétaire du logement. Cette dernière assure par ailleurs avoir été agressée par la femme présente dans l’appartement.

Deux policiers municipaux se sont donc rendus sur place pour déloger la jeune femme, mais celle-ci se serait montrée injurieuse avant de cracher sur les forces de l’ordre. Elle a finalement été interpellée pour outrage et crachats sur les agents de la police municipale, précise la Ville à nos confrères. Les policiers ont quant à eux porté plainte.