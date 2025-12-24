Actualité
capture d’écran Instagram

Le joueur brésilien Endrick rejoint l'OL pour 1 million d'euros

  • par Romain Balme

    • C’était attendu depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Le Brésilien Endrick, 19 ans, est prêté à l’Olympique Lyonnais par le Real Madrid pour une durée de six mois, sans option d’achat.

    C'est un joli cadeau de Noël que l'Olympique Lyonnais vient d'offrir à ses supporters. C'était dans les tuyaux depuis de nombreux mois, c'est maintenant officiel : le brésilien Endrick rejoint le club en provenance du Real Madrid pour un prêt de 6 mois, sans option d'achat. Pour faciliter la venue du jeune prodige de 19 ans, l'OL a consenti à payer un million d'euros et prendra en charge la moitié de son salaire, soit 200 000 euros mensuels.

    Un renfort de poids

    L'arrivée d'Endrick vient renforcer un secteur offensif parfois en manque d'efficacité. Formé à Palmeiras, l'international brésilien (14 sélections, 3 buts) avait ensuite rejoint le Real Madrid en 2024. Effacé par un certain Kylian Mbappé, l'attaquant était en recherche de temps de jeu (99 minutes jouées cette saison) alors que la Coupe du Monde se profile. Un accord 100% gagnant pour le joueur, et pour le club, en recherche d'un pur numéro 9.

    9, c'est justement le numéro que portera Endrick pour la fin de saison. S'il rejoindra ses coéquipiers à l'entrainement dès le 29 décembre, le brésilien devra patienter d'abord avant de disputer ses premières minutes sous les couleurs lyonnaises. En effet, selon toute vraisemblance, l'attaquant de 19 ans ne sera pas disponible contre Monaco le 3 janvier. En cause, le délai de validation de contrat auquel est soumis le club lyonnais, toujours encadré par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le gendarme financier du football français. À noter que l'OL travaillerait en interne pour obtenir une dérogation. Affaire à suivre...

