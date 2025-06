Municipales 2026 : les six propositions de Jean-Michel Aulas pour "apaiser la rue" à Lyon

Pas encore candidat, Jean-Michel Aulas dévoile dans une tribune publiée ce jeudi six mesures pour "apaiser la rue" à Lyon.

Il n'est toujours pas officiellement candidat, mais continue pourtant d'égrainer ses propositions de campagne. L'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas a publié ce jeudi une tribune chez nos confrères de Tribune de Lyon, dans laquelle il fait six propositions, "s'(il) (est) candidat" pour "apaiser la rue".

"Il y a urgence à agir"

À moins d'une dizaine de jours de l'entrée en vigueur de la zone à trafic limité à Lyon, qui doit permettre d'apaiser la Presqu'île selon les écologistes, le candidat putatif de la droite marche sur les plates-bandes de ses opposants. "À Lyon comme ailleurs, les tensions se sont installées dans l’espace public. Cyclistes contre automobilistes, piétons contre trottinettes, livreurs contre riverains, passants contre passants parfois", débute l'entrepreneur, qui considère qu'il "y a urgence à agir".

Jean-Michel Aulas dit vouloir constituer "une cartographie des tensions urbaines, à partir des signalements réels des habitants". Elle doit, dit-il, permettre de "guider les décisions de terrain". "Ce sera une boussole citoyenne, au service de l'action", poursuit-il. L'ex-patron de l'OL veut aussi créer un "centre mobile de médiation de la rue", "animé par des médiateurs, des agents formés à la désescalade, des psychologues urbains".

"Une brigade municipale de circulation"

Jean-Michel Aulas souhaite également "instaurer un brevet mobilité pour tous les enfants scolarisés à Lyon", estimant que la citoyenneté "s'apprend dès l'enfance". Dans la même veine, l'ancien président de l'OL dit vouloir faire "adopter une charte lyonnaise du respect urbain, simple, visible et partagée". "Elle rappellera que le code de la rue, c'est d'abord une affaire de respect : ralentir, regarder, céder le passage", poursuit-il.

Enfin, le candidat putatif souhaite lancer "une semaine de la rue apaisée, chaque année, dans tous les arrondissements", mais aussi créer une brigade municipale de circulation, visible, formée, respectée". "Une brigade non pas pour verbaliser à tout-va", dit-il, "mais pour prévenir les incivilités, faire respecter les règles élémentaires et protéger les plus vulnérables".

Lire aussi : "Il y a plus de chances que j'y aille" : Aulas se rapproche un peu plus d'une candidature à la mairie de Lyon

Pour rappel, l'ex-patron de l'OL n'est pas officiellement candidat, mais son collectif de soutien, Génération Aulas a organisé ce mercredi soir une soirée pour l'inviter à se lancer officiellement dans la course. Soirée "spontanée" selon les organisateurs, mais au cours de laquelle a été diffusé un message vidéo de Jean-Michel Aulas lui-même glissant : "Très vite on va se revoir et travailler ensemble."

Il y a quelques jours, il avait également proposé la gratuité du réseau TCL pour les personnes gagnant moins de 2 500 € par mois, quelques heures après avoir partagé un rapport de la Chambre régionale des comptes qui rappelait la nécessité pour le Sytral de trouver de nouvelles recettes.

Lire aussi : A Lyon, un collectif de jeunes invitent Aulas à se lancer