Alors qu'il devrait annoncer les conditions de sa candidature à la mairie de Lyon dans les prochains jours, Jean-Michel Aulas attaque les écologistes sur la sécurité.

La campagne a bel et bien débuté pour Jean-Michel Aulas. Même s'il n'est pas encore officiellement candidat à la mairie de Lyon en 2026, l'ancien patron de l'OL ne cesse de multiplier les propositions depuis plusieurs semaines. Les dernières en date concernent la sécurité, et tancent le bilan des écologistes en la matière.

Dans un poste publié sur X dimanche 22 juin, le quasi-candidat tacle d'emblée ceux qui devraient former sa principale opposition pour briguer la mairie lyonnaise en mars prochain. "Pendant que la municipalité trace des ZTL et piétonnise à tout-va, les Lyonnais encaissent l’insécurité. Les priorités ont été inversées. La sécurité n’est pas un gros mot. C’est la première des solidarités", lâche-t-il dans un (très) long message.

En parcourant l’Atlas de la délinquance 2024 du @Interieur_Gouv, j’apprends qu’à Lyon et dans ses agglomérations, les chiffres sont accablants : +45 % de violences aux personnes depuis 2020, +62 % de coups et blessures, +82 % de vols avec violences.



La bataille des chiffres

Ce dernier s'appuie d'ailleurs sur plusieurs chiffres "accablants", dit-il, illustrant une montée de la délinquance à Lyon et dans son agglomération : "+45 % de violences aux personnes depuis 2020, +62 % de coups et blessures, +82 % de vols avec violences". Ces données, pour autant, sont peu représentatives car basées sur une année Covid.

Ce que reconnaît à demi-mot JMA, "mais cela ne disqualifie pas 2020 comme point de départ", maintient-il. Et d'ajouter : "Ce qui compte, c’est la trajectoire. Et depuis 2020, la courbe des violences et des atteintes aux personnes grimpe sans relâche". La bataille des chiffres, là encore, puisque l'exécutif écologiste se targuait début mai du recul de la délinquance pour la deuxième année consécutive, se basant lui aussi sur les données du ministère de l'Intérieur.

Des propositions réalisables ?

Le futur candidat aux municipales de 2026 ajoute : "Lyon doit redevenir une ville sûre pour tous, et dans tous les quartiers". Côté propositions, il souhaite "une action municipale claire : une police municipale plus présente et mieux formée". Il propose ainsi la création d'unités spécialisées et d'une police municipale des transports dans les métros, bus et gares.

Sur ce précédent point, le Sistc (Service interdépartemental de sécurisation des transports en commun ) et la Sûreté ferroviaire (Suge) assurent déjà cette mesure. Et, pour rappel, le réseau de transports en commun TCL est du ressort de la Métropole de Lyon, et non de la Ville de Lyon.

En dernier lieu, Jean-Michel Aulas propose un plan de vidéoprotection "sérieux et crédible, fondé sur les données, les cartes, les typologies et non sur les effets d'annonce", pointant là encore du doigt les écologistes. Avant de promettre : "Une sécurité de proximité, du quotidien, pas théorique. Car c’est aux délinquants d’avoir peur. Pas aux Lyonnais".

