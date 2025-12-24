Lyon : la ministre de la Santé en visite à l'hôpital Edouard-Herriot ce vendredi

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, se rendra ce vendredi 26 décembre à l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon. Elle visitera notamment le service des urgences et participera à une table ronde sur les tensions hivernales.

Stéphanie Rist, la ministre de la Santé se déplacera en terres lyonnaises ce vendredi 26 décembre. L'ancienne députée du Loiret (Renaissance) se rendra à l'Hôpital Edouard-Herriot (3ème arrondissement)à partir de 10 h 30. Sa visite comporte plusieurs étapes.

Elle débutera dans le service des urgences, s'en suivra une table ronde sur les difficultés rencontrées dans la gestion des tensions hivernales. Enfin, la ministre s'adressera à la presse aux alentours de midi.

Lire aussi :

Lyon : les urgences dentaires de l'hôpital Edouard Herriot déménagent pendant les fêtes