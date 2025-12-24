Actualité

À Villeurbanne, Sylvie Blès-Gagnaire devrait rejoindre Jean-Michel Aulas

  • par Nathan Chaize

    • La déléguée générale de la fédération du BTP devrait rejoindre les listes de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli pour la métropole de Lyon.

    Jean-Michel Aulas s'affaire à rééquilibrer son offre politique. Allié aux macronistes, à Horizons et à la droite, l'ex-président de l'OL qui aime à se présenter comme le candidat du rassemblement, tente de recruter à gauche. Chose faite avec l'ex-vice-président à l'urbanisme de Gérard Collomb et David Kimelfeld, Michel Le Faou.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : Bruno Bernard tête de liste à Villeurbanne, l'ex-parathlète Manon Doyelle pour Porte des Alpes

    Déléguée générale de la Fédération du BTP

    Le patron de Coeur Lyonnais serait aussi parvenu à obtenir le ralliement de l'ex-collaboratrice du socialiste Jean-Jack Queyranne, Sylvie Blès-Gagnaire. Petite-fille d’Étienne Gagnaire, maire de Villeurbanne de 1954 à 1977, elle a également été la collaboratrice de Bernard Rivalta au Sytral.

    Elle pourrait ainsi être désignée tête de liste à Villeurbanne pour les élections métropolitaines, face à Bruno Bernard, président sortant et tête de liste de la gauche dans la circonscription de la deuxième ville de l'agglomération.

    À gauche, on ne manque pas de relever que Sylvie Blès-Gagnaire occupe les fonctions de déléguée générale de la fédération du BTP. La même fédération du BTP qui a diffusé le 11 décembre dernier un communiqué déplorant l'"interruption brutale" "des chantiers de travaux publics pendant la trêve électorale". La Métropole de Lyon s'est depuis défendue de tout "arrêt brutal", évoquant une adaptation sur certains secteurs déjà en travaux.

