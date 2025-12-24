Actualité
Route, neige et verglas. Wikimédias Commons

Rhône : plus de 250 agents mobilisés dans le département face à l’arrivée de la neige

  • par Clémence Margall

    • Déployés dans le Rhône depuis le 17 novembre, 259 agents du Département sont à pied d’œuvre pour garantir la sécurité des usagers sur les routes avec l’arrivée de la neige.

    Le froid s’installe dans le Rhône et de premières chutes de neige sont attendues en début de soirée. Les cumuls pourraient atteindre 3 centimètres dans les Monts du Lyonnais entre aujourd’hui et demain et un risque de regel pourrait venir perturber les routes.

    259 agents et 91 engins déployés

    Si le plan hivernal est déployé depuis le 17 novembre dans le Rhône, les 259 agents du Département seront particulièrement mobilisés durant les prochaines heures, dont une centaine sera en alerte 24h/24. 72 camions équipés de lames et de saleuses, 3 camions de déneigement privés ainsi que 16 engins privés seront également déployés sur les quelque 2 916 kilomètres de routes du territoire.

    Le Département précise par ailleurs être équipé de 18 stations météo, dont 11 possèdent de caméras, afin de mesurer la température de la chaussée et l’état de sa surface (mouillée, gelée, enneigée) afin de prévoir la réaction de la route face aux changements de températures. Le montant global du plan de viabilité hivernale est estimé à 1 million d’euros par le Département cette année.

    Lire aussi : Neige et verglas, crues, avalanches… la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

    Le joueur brésilien Endrick rejoint l'OL pour 1 million d'euros

