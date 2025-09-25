Actualité
Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN

Pollution à Lyon : la qualité de l’air reste bonne à Lyon ce jeudi 

  • par Clémence Margall

    • La présence importante des nuages et des averses dans le ciel de Lyon préserve une bonne qualité de l’air ce jeudi 25 septembre à Lyon. 

    Les nuages et la fraîcheur l’emportent une nouvelle fois ce jeudi 25 septembre dans la capitale des Gaules, permettant ainsi de conserver une bonne qualité de l’air toute la journée.

    La concentration ozone et en particules fines sera en effet moindre à Lyon et dans la métropole. Seuls les grands axes de circulation comme la M6 et la M7 seront particulièrement touchés et les indices de l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes seront dégradés au cours de la journée. 

    Municipales 2026 à Lyon : Jean-Michel Aulas se lance enfin dans la course

    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Théâtre : Hommage à une Juste au Briscope 24/09/25
