Métropole de Lyon : victime d’un accident de travail, un jeune de 25 ans amputé d’un pied

  • par Clémence Margall

    • Alors qu’il était intérimaire dans une entreprise de Saint-Priest, un jeune homme de 25 ans a été victime d’un grave accident de travail. Il a dû être amputé d’un pied.

    Les faits se sont déroulés le 19 septembre dernier sur le site d’une entreprise de logistique à Saint-Priest. Comme l’indiquent nos confrères du Progrès, un jeune homme de 25 ans travaillant en intérim pour l’entreprise, s’est retrouvé bloqué sous le charriot élévateur qu’il conduisait. Dans des circonstances encore floues, car aucun témoin n’était présent au moment de l'accident, le charriot s’est retourné, bloquant le jeune homme. Ce n’est qu’après de longues minutes que quelqu’un a finalement donné l’alerte.

    Gravement blessé aux membres inférieurs, la victime a été prise en charge par les secours en urgence absolue. Le jeune homme a malheureusement été amputé d’un pied ce lundi. Toujours selon nos confrères, la DIPN (direction interdépartementale de la police nationale), une enquête a été ouverte. Elle devra déterminer les raisons de cet incident alors que l'homme possédait pourtant un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des chariots élévateurs.

