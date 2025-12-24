Avec ses 480 places, le cabaret L’Élégance est l’un des plus grands de France et fête en 2025 ses dix ans d’existence créant des spectacles composés de chants, danses, arts du cirque, comédie qui font appel aux nouvelles technologies, effets spéciaux et décors spectaculaires, cherchant sans cesse à rajeunir et réinventer le cabaret tout en gardant son ADN.

Spectacle de fin d'année : Cabaret L’Élégance, une revue de haut vol et des soirées à thèmes.

Pour les fêtes de fin d’année (et les autres jours de la semaine), le cabaret L’Élégance offre aux spectateurs la possibilité de voir “IA” Panique au musée, un show époustouflant avec quinze artistes qui les entraînent dans un musée d’histoire naturelle au cœur de Londres à la pointe des nouvelles technologies pour découvrir une exposition vivante avec ses mystères enfouis et des invités de prestige.

Le cabaret propose également des soirées à thèmes qui font vibrer la salle et la scène : Génération 80 pour les nostalgiques des années 80, les années Goldman, la légende Johnny Hallyday, la soirée Claude François, la Saint Patrick et la soirée Chippendales. Pour la revue et ses 2 heures 30 d’évasion, différentes formules sont proposées (repas+spectacle, à partir de 59 euros) à expérimenter le midi ou le soir.

Cabaret L’Élégance à Renaison (Loire)

Programme des spectacles : www.cabaret-elegance.fr