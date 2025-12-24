Culture
© Cabaret L’Élégance

Spectacle de fin d'année : Cabaret L’Élégance, une revue de haut vol et des soirées à thèmes

  • par Martine Pullara

    • Avec ses 480 places, le cabaret L’Élégance est l’un des plus grands de France et fête en 2025 ses dix ans d’existence créant des spectacles composés de chants, danses, arts du cirque, comédie qui font appel aux nouvelles technologies, effets spéciaux et décors spectaculaires, cherchant sans cesse à rajeunir et réinventer le cabaret tout en gardant son ADN. 

    Spectacle de fin d'année : Cabaret L’Élégance, une revue de haut vol et des soirées à thèmes.

    Pour les fêtes de fin d’année (et les autres jours de la semaine), le cabaret L’Élégance offre aux spectateurs la possibilité de voir “IA” Panique au musée, un show époustouflant avec quinze artistes qui les entraînent dans un musée d’histoire naturelle au cœur de Londres à la pointe des nouvelles technologies pour découvrir une exposition vivante avec ses mystères enfouis et des invités de prestige.

    Le cabaret propose également des soirées à thèmes qui font vibrer la salle et la scène : Génération 80 pour les nostalgiques des années 80, les années Goldman, la légende Johnny Hallyday, la soirée Claude François, la Saint Patrick et la soirée Chippendales. Pour la revue et ses 2 heures 30 d’évasion, différentes formules sont proposées (repas+spectacle, à partir de 59 euros) à expérimenter le midi ou le soir.

    Cabaret L’Élégance à Renaison (Loire)

    Programme des spectacles : www.cabaret-elegance.fr

    à lire également
    Moulin Gilles Lellouche
    Gilles Lellouche incarnera Jean Moulin face à Klaus Barbie : le film tourné en Hongrie

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Maman sort danser" : quand les soirées clubbing lyonnaises s'adaptent aux femmes 12:07
    Spectacle de fin d'année : Cabaret L’Élégance, une revue de haut vol et des soirées à thèmes 11:31
    Rhône : plus de 250 agents mobilisés dans le département face à l’arrivée de la neige 10:56
    Le joueur brésilien Endrick rejoint l'OL pour 1 million d'euros 10:15
    Villeurbanne : elle refuse de quitter un logement Airbnb et crache sur les policiers 09:37
    d'heure en heure
    Navette fluviale électrique Le Fenotte de Sytral Mobilités. (Clémence Margall)
    Rétro 2025 : ZFE, Bateaux TCL, Vélo'v, ZTL... Un an de mobilités à Lyon 09:00
    vue panorama lyon
    Pollution : la qualité de l’air reste moyenne à Lyon et dégradée au sud de la métropole 08:33
    Lyon : déplacer le marché de Noël place Bellecour ? Grégory Doucet promet une étude en 2026 07:55
    Un vélo enneigé au premier plan, sur les quais de saone à Lyon. Au loin, on distingue fourvière.
    Neige et verglas, crues, avalanches… la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 07:34
    Météo : une journée grise et froide ce mercredi 24 décembre à Lyon 07:15
    Explosion à Saint-Fons : l'un des blessés est décédé ce mardi 23/12/25
    parcoursup ouverture site information
    Arnaques en ligne : la CCI de Lyon alerte sur de faux comptes sur les réseaux sociaux 23/12/25
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    À Lyon, les ASVP maintiennent leur grève pour Noël 23/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut