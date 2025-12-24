À Lyon, l’ancien magasin Gifi de la rue Grenette bientôt remplacé par un Zara Home

Si l’enseigne Action était pressentie pour s’installer au 9 rue Grenette, c’est finalement un Zara Home qui verra le jour, alors qu’une boutique est déjà implantée rue de la République.

Le 9 rue Grenette semble avoir trouver son prochain locataire. L’enseigne Action était pressentie pour s’installer dans la cellule commerciale, mais selon nos confrères d’actuLyon, c’est finalement un Zara Home qui devrait prochainement voir le jour. Avec cette ouverture, la chaîne de magasins du groupe espagnol Inditex installée à Lyon depuis 2007 gagne un peu plus de terrain en Presqu’île, alors qu’un Zara Home existe déjà à quelques centaines de mètres, rue de la République.

Pourquoi un tel revirement ? "Ce n’était pas une question d’argent, mais plutôt de typologie de magasins. Zara Home s’intégrera mieux à cet endroit", résume ainsi une source à nos confrères. Si rien n’est toutefois officiel pour le moment, le projet serait bien en phase de concrétisation. Pour rappel, Zara Home propose notamment de la vaisselle, de la literie et de la décoration d’intérieur.