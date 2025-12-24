"Maman sort danser" : quand les soirées clubbing lyonnaises s'adaptent aux femmes

Concept venu d’Allemagne, "Maman sort danser" propose des soirées festives réservées aux femmes, organisées en horaires décalés. Après un succès grandissant en France, l’événement arrive à Lyon le 24 janvier prochain, avec l’ambition de réunir plusieurs centaines de participantes.

Qui a dit que les mamans n'avaient plus envie de faire la fête ? Avec "Maman sort danser" c'est maintenant possible. Ce concept importé d'Allemagne s'est implanté en France en avril 2025. Une quarantaine de soirées a déjà été organisée par les 6 mamans franchisées du pays. À noter que le concept original créé en 2022 par deux mamans allemandes s'est développé dans 7 pays, dont la Suisse, l'Autriche ou encore les Pays-Bas.

A l'heure actuelle, la marque regroupe environ 40 mamans à travers toute l'Europe. Sara Lafosse, 35 ans, est la première a avoir organisé une de ces soirées en France. C'était en Normandie, en avril dernier. Rapidement le concept s'exporte dans d'autres villes, de Tours à Paris en passant par Genève. Le 24 janvier prochain, c'est le Loft de Lyon qui accueillera "Maman sort Danser".

Faire la fête à des horaires décalées

"L'objectif c'est de permettre aux mamans de pouvoir faire la fête tout en pouvant assumer le lendemain. D'où l'importance des horaires décalées", explique-t-elle. En effet, si le concept est assez similaire aux boites de nuits classiques, deux choses diffèrent. D'une part, les soirées se déroulent de 20 heures à 23 heures. De l'autre, la soirée est réservée aux femmes majeures : "Même si notre cible c'est plutôt les mamans âgées de 30 à 45 ans, ces évènements sont ouverts à toutes. Il y a beaucoup de femmes de 60-65 ans qui veulent danser, et parfois même plus, jusqu'à 95 ans", explique Sara Lafosse.

Justement, la musique joue un rôle central dans les soirées. "Maman sort danser" souhaite proposer une playlist "girl power" à destination de toutes les femmes. Le but est de créer un lien intergénérationnel en proposant des titres allant "des années 80 à nos jours", selon les mots de Sarah Lafosse. Et c'est justement cette particularité qui fait la singularité de l'évènement à la française. "Par exemple en Allemagne, les soirées sont plus axées sur l'électro", explique-t-elle. De ce fait, les organisatrices travaillent toujours avec les mêmes DJ, afin "d'avoir une meilleure maîtrise des playlist", développe l'organisatrice, pour qui ces soirées sont devenues un métier.

Un succès plus important en campagne

Le concept "Maman sort Danser" séduit dans l'Hexagone. Si ces soirées clubbing se sont autant développées partout en France, c'est parce qu'elles proposent une manière d'équilibrer sa vie de mère avec l'envie de faire la fête. Lors d'une soirée à Saint Lô, environ 700 femmes se sont réunies. Preuve que la recette fonctionne, alors que les deux mamans allemandes prévoyaient une soixantaine de personnes au lancement de la première soirée début 2023.

Néanmoins, Sara Lafosse remarque que ces soirées ont plus de succès dans les campagnes. Elle l'explique : "En ville, il y a beaucoup d'évènements similaires , organisés par de petites entreprises. Dans la campagne, il y a moins de concurrence". Le succès est tel que c'est maintenant les clubs qui démarchent "Maman sort Danser". "Ils ont plusieurs intérêts. D'un côté, cela leur permet d'ouvrir à des horaires différents, et de l'autre d'attirer une clientèle différente qui ne viendrait pas à des soirées classiques" justifie Sara Lafosse. C'est le cas du Loft, à Lyon, qui accueillera l'évènement le 24 janvier prochain.

"Maman sort danser" débarque à Lyon le 24 janvier

Initialement prévue fin novembre, la soirée qui devait se tenir au Loft dans le 7e arrondissement de Lyon, a été reportée au 14 janvier car l'annonce de celle-ci a été faite trop tard. Les deux organisatrices, Sara et Cindy espèrent accueillir au moins 400 personnes dans un lieu pouvant concentrer 800 personnes maximum.

Pour l'heure, "une centaine de billets a été vendue, mais on espère faire plus" avance Cindy Némorin, l'autre organisatrice de cet évènement. Concrètement, les participantes se font offrir un shot alcoolisé, ou non, à leur arrivée au Loft. Elles peuvent également rester à la soirée déjà prévue par le Loft ensuite sans payer de supplément. Prix du billet 13,60 euros.