Explosion sur le site d'Elkem Silicones à Saint-Fons : la CGT s'interroge sur "l'évaluation des risques"

Après l’explosion survenue lundi sur le site d’Elkem Silicones à Saint-Fons, la CGT dénonce les choix de la direction en matière de prévention et de sécurité au travail.

Après l'explosion survenue ce lundi sur le site d'Elkem Silicones à Saint-Fons, la CGT a tenu à exprimer son soutien à "l'ensemble de nos collègues victimes" par l'intermédiaire d'un communiqué de presse. Pour rappel, le drame a fait un mort, un homme de 47 ans, et trois blessés graves.

L'organisation salue d'abord "le professionnalisme et le sang-froid" des salariés et ainsi que le travail des services de secours dépêchés sur place. Néanmoins, la CGT s'attaque"aux choix de la direction en matière de prévention". Elle poursuit : "Un tel accident est intolérable. Il interroge lourdement sur l’organisation du travail, l’évaluation des risques, la maintenance".

Lire aussi : Explosion à Saint-Fons : l'un des blessés est décédé ce mardi

"Nous traquerons sans relâche les responsables de ces blessés"

En outre, le syndicat réaffirme son engagement pour mettre en lumière les conséquences d'un tel accident : "Nous traquerons sans relâche tous les responsables de ces blessés et de cette mort au travail", précise le communiqué. La CGT exige également une enquête conjointe de l’Inspection du travail, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et les représentants du personnel, affirmant leur vigilance "quant aux mesures prises afin que de tels drames ne se reproduisent plus".

Concrètement, l'organisation réclame des effectifs suffisants, une formation sécurité de qualité, consacrée notamment à la prévention et la maintenance. Des revendications "incompatibles avec les politiques de réduction de coûts, de sous-traitance à outrance et d’intensification du travail qui dégradent la sécurité et exposent les salariés", tacle enfin la CGT.

Lire aussi : Explosion à Saint-Fons : en dix ans, des mises en demeure, un décès et plusieurs incidents