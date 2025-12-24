Vénissieux : 11 kilos de drogues retrouvés dans un appartement

C’est dans la rue Léo Lagrange que 11 kilos de drogues ont été retrouvés @googlemaps

La BST a saisi 11 kilos de cannabis, 200 grammes de cocaïne et 700 euros en liquide dans un appartement de la rue Léo Lagrange à Lyon. Un homme a été interpellé.

11 kilos d'herbe et de résine de cannabis, 200 grammes de cocaïne et 700 euros en liquide. C'est le joli pactole que la brigade spécialisée de terrain (BST) a récupéré dans un appartement situé au 4, rue Léo Lagrange ce mardi 23 décembre autour de 20 h. Selon les informations de LyonMag, le secteur est particulièrement connu pour son trafic de stupéfiants intense.

Sur place, les forces de l'ordre ont interpellé et placé en garde à vue un homme. Il est soupçonné d'être une nourrice, c'est à dire d'être rémunéré pour stocker ou surveiller de la drogue. L'enquête se poursuit.

